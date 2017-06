Un congé maternité "unique" annoncé pour cet été par le gouvernement

La secrétaire d'État chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a annoncé ce jeudi l'arrivée pour l'été d'un congé maternité "unique", c'est-à-dire offrant aux femmes les mêmes garanties concernant la durée et la rémunération quelle que soit la situation professionnelle.

Marlène Schiappa veut que les femmes "puissent avoir un vrai congé maternité, bien rémunéré, aligné sur le régime le plus avantageux lorsqu'elles sont multicasquettes". "Le constat de base, c'est que les femmes salariées ont un congé maternité d'une cinquantaine de jours, qui est plutôt bien rémunéré. Et revanche, par exemple, les femmes pigistes, autoentrepreneuses, intermittentes du spectacle, en profession libérale (...) ont des congés maternité épars, moins bien rémunérés et surtout beaucoup plus courts", a-t-elle déclaré.