Un congé menstruel proposé aux salariées d'une entreprise d'Issoire

"On part du constat tout bête : est-ce qu'une femme est performante quand elle ne se sent pas bien, quand elle a mal ? L'idée c'est de ne pas travailler quand on n'est pas en état de travailler", résume Alexandra Pinaud-Le Gars, responsable des ressources humaines de Braincube. C'est ainsi que cette entreprise basée à Issoire et qui développe des logiciels pour optimiser les performances des industries, a décidé de proposer un congé menstruel à ses salariées.

On parle d'un jour dans le mois, un jour de repos que les salariées peuvent poser en toute discrétion dans le logiciel qui gère les absences. Pas besoin de certificat médical, la DRH voulait un dispositif simple, elle demande juste une attestation sur l'honneur.

"Ça enlève une charge mentale", estime Laura, salariée de Braincube qui trouve aussi que la mesure augmente l'attractivité de l'entreprise, "sur notre ouverture sur l'égalité homme-femme." Un dispositif de bon sens pour son collègue Sébastien : "Quand vous avez mal, que vous êtes incapable de travailler, de réfléchir à autre chose que la douleur, faut trouver des solutions donc c'est même pas une histoire de produire, pas produire ou d'avantage... C'est une problématique, on y répond à notre niveau."

Simple à mettre en place ?

En février dernier, l'Espagne a été le premier pays européen à adopter une loi pour généraliser ce congé menstruel. En France l'idéel fait son chemin. Alexandra Pinaud-Le Gars reconnaît que c'est plus simple à mettre en place dans une entreprise de service comme Braincube, déjà très flexible dans son cadre de travail, que sur des boulots d'usine. "C'est pour ça qu'on l'a mis en place : chez nous les impacts sont moindre, c'est pas très coûteux, on n'a pas besoin de sortir une somme d'argent directement, c'est pour ça qu'il faut le faire."

Elles sont 30% de femmes sur les 200 salariés de l'entreprise issoirienne. Depuis un mois que le dispositif est en place, aucune n'a pour le moment utilisé le congé menstruel.