Un congrès international à Nice pour améliorer la prise en charge des victimes de terrorisme

Nice, France

Le 8ème congrès International des victimes du terrorisme se tient à Nice jusqu'à samedi, organisé par l'Association française des Victimes du Terrorisme. Des temps d'échanges, des tables rondes sont prévus pour évoquer un phénomène qui ne connait ni limite ni frontière. L'objectif est d'aider les victimes à obtenir une meilleure reconnaissance, de comparer les prises en charge en fonction des pays pour améliorer l'accompagnement.

Nice souhaite accueillir un futur mémorial-musée

Pour la seconde fois, le congrès se tient en France, pour la première fois à Nice, ville meurtrie par l'attaque du 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais. Christian Estrosi, le maire de Nice a pris la parole pour ouvrir ce congrès: "Nice a été une ville martyre et n'en sort pas indemne". Il a rappelé ce qui a été mis en place pour accompagner les victimes mais a reconnu qu'il y a des choses à améliorer : "le statut de veuf et de veuves, le soutien psychologique, des moyens nécessaires en personnels soignants, des moyens financiers pour les hôpitaux qui prennent en charge les enfants notamment." Il souhaite que Nice accueille le Musée du terrorisme car Nice est la ville en France où le nombre d'enfants victimes a été le plus important.

Nice accueillera un dispositif régional de prise en charge globale du psychotraumatisme pour permettre aux victimes ou à leurs proches de bénéficier d’expertise en termes d’accompagnement thérapeutique, former les professionnels des modalités de prise en charge novatrices.

Nice est également candidate pour accueillir un Centre européen d'expertise pour les victimes du terrorisme. Il permettrait aux victimes de bénéficier d'une expertise en matière de droits, d’accompagnement thérapeutique.

Il faut encore améliorer des choses dans la prise en charge des victimes. Elles ont besoin de bienveillance, d'écoute. Le maire de Nice Christian Estrosi a évoqué une défaillance survenue à la suite de l'attentat de Nice, en ouverture du congrès hier

Une victime de l'attentat de Nice témoigne

Gilles Gambéri est Niçois, le retraité, ancien conducteur de chemin de fer, il était sur la promenade des Anglais le soir de l'attentat du 14 juillet 2016. Il s'est retrouvé tout près du camion, juste avant qu'il ne stoppe sa course folle et que les policiers ouvrent le feu. Il était monté sur le marche-pied pour tenter d'ouvrir la portière. Il est resté une heure et demie sur les lieux du drame à aider des secours à couvrir des corps de victimes. Aujourd'hui, il est toujours suivi suite au choc post-traumatique, c'est un long travail.

Gilles estime qu'il a été bien pris en charge, notamment au niveau psychologique, et a mis du temps à réaliser qu'il était une victime

