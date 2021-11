VIDÉO - Un congrès national pour mieux diagnostiquer l'autisme à Dijon

Environ 5.000 personnes sont atteintes d'autisme en Côte-d'Or, au moment de l'ouverture ce samedi du Congrès national à Dijon. Des solutions seront notamment présentées pour les enfants autistes.

France Bleu Bourgogne : Soyons concrets, pouvez-vous rappeler ce qu'est l'autisme ?

Christine Garnier : L'autisme est un trouble du neurodéveloppement qui peut devenir handicapant selon le niveau de ces troubles. La plupart du temps, cela se concrétise par des problèmes dans les interactions sociales des personnes. Elles ont du mal à rentrer en contact avec les autres. Elles présentent aussi des troubles très sévères comme les troubles du langage !

Ces troubles apparaissent dès l'âge de 18 mois, ils sont encore difficiles à diagnostiquer aujourd'hui ?

Christine Garnier : Oui parce qu'il y a d'autres problèmes qui peuvent interférer et qui sont d'autres troubles du neurodéveloppement, comme tous les troubles de l'épilepsie ou de la déficience intellectuelle. Et cette déficience intellectuelle n'est pas forcément diagnostiquée chez les enfants. On se dit souvent que ça pourrait être autre chose que l'autisme.

L'autisme concerne aussi les adultes. Quelles sont les cibles à repérer ?

Christine Garnier : Ce sont les mêmes signes que chez les enfants. Il faut alors rechercher dans la petite enfance pour savoir... si ces troubles étaient déjà là ! Aujourd'hui, sur les 700.000 personnes diagnostiquées en France, il y a 100.000 enfants. Donc si vous faites la différence, il reste 600.000 adultes. En 2007, il y avait 75.000 personnes diagnostiquées. Il reste beaucoup d'adultes qui ne sont pas encore détectés, encore 500.000 personnes en France !

En Côte d'Or, vous avez un chiffre précis ? Comment ça évolue ?

Christine Garnier : Si l'on dit qu'il y a un ratio d'un 1% de la population diagnostiquée autiste, on est environ à 5.000-5.500 personnes. Le spectre est très large pour les troubles de l'autisme. Mais la Côte-d'Or n'est pas un département plus touché que les autres.

Et pour mieux parler de l'autisme, un Congrès national sur cette maladie s'ouvre ce samedi à Dijon. Qu'est ce qui va se passer ? Qu'est ce qu'on va annoncer ?

Christine Garnier : Il n'y aura pas d'annonce particulière. La déléguée interministérielle à l'autisme, madame Claire Compagnon, sera là. Il y aura aussi des intervenants pour illustrer la problématique et apporter des réponses.

Il y a des expériences en cours intéressantes, avec un travail présenté sur la scolarisation et l'accompagnement des élèves dés le plus jeune âge. Notamment avec la méthode dite "Denver", qui consiste en un accompagnement intense à l'école et auprès des parents.

Cette méthode s'applique déjà beaucoup dans les écoles de la Côte d'Or ?

Christine Garnier : On aimerait bien qu'elle s'applique dans les écoles de la Côte d'Or, mais ça demande un travail très intensif du suivi des établissements médico-sociaux. Aujourd'hui, en Côte d'Or, on trouve les unités d'enseignement maternel et les unités élémentaires pour les personnes autistes, pour les enfants autistes. Donc, vous avez des établissements. Ça se passe dans un établissement scolaire où vous avez des professeurs, des écoles qui sont là et qui sont accompagnés par des éducateurs du service médico sociaux.

Le but étant d'intégrer le plus facile, le plus rapidement possible l'enfant dans une classe ordinaire.

Comment peut-on faire pour aller plus loin, pour mieux intégrer ces enfants ?

Christine Garnier : Tout simplement en développant cette méthode. Les enfants sont inscrits dans une classe au sein d'un établissement scolaire. Et au fur et à mesure de leur avancée, de leur aisance ça leur permet d'entrer en contact plus facilement avec les enfants des autres classes.