Un conseil de la vie nocturne verra le jour à Châteauroux

Châteauroux, France

Ce qui a poussé le maire de Châteauroux Gil Avérous à créer ce conseil de la vie nocturne, ce sont les riverains excédés par les nuisances : "Il y a un vrai besoin. Je crois que les choses ont évolué ces dernières années. On souffrait d'un manque d'animation dans cette ville. Depuis deux ans, c'est l'inverse. Beaucoup de bars ont ouvert. Il faut que chacun connaissent les contraintes des autres."

Une première réunion en avril

Au tour de la table, il y aura Valentin Pinault, 21 ans et patron de l'Imprévu, un bar en centre-ville. Il l'assure, un conseil de la vie nocturne, c'est nécessaire : "On est dans un métier compliqué. On vit en décalage. Le dialogue est difficile avec les riverains. On va enfin pouvoir avoir l'avis du public et comprendre les vrais problématique. Et pourquoi pas des solutions."

Une première réunion sera organisée en avril. Le maire espère mettre en place des mesures dès l'été prochain. Avec, par exemple, une charte de bonnes conduites ou encore des horaires de fermeture harmonisés.