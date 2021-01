Un conseil municipal des jeunes bientôt à Saint-Jean-Pied-de-Port

Agés de 9 à 17 ans, ils seront quinze à constituer l'équipe du conseil municipal des jeunes de Saint-Jean-Pied-de-Port. Nommés par le maire, Laurent Inchauspé, ils siègeront pendant deux ans durant lesquels ils pourront faire part de leurs idées et réaliser des projets. Pour cela, la mairie leur allouera un budget de 2.000 euros.

Depuis l'idée de départ jusqu'à sa réalisation, on voudrait qu'ils puissent voir tout le cheminement d'un projet — Pascale Urruty, première adjointe

"On a prévu une enveloppe de 2000 euros" — Pascale Urruty, première adjointe

L'objectif de la municipalité garaztar est de créer un espace de dialogue et d'expression pour les jeunes du village, "qu'ils apprennent également ce qu'est la vie citoyenne" explique Pascale Urruty, 1ère adjointe au maire de Saint-Jean-Pied-de-Port, en charge de la vie quotidienne et de la participation citoyenne. "Nous partons d'une feuille blanche" enchérit l'élue. Elle ne veut poser aucune limite et tient à "se donner les moyens s'il y a des projets plus ambitieux".

"Cela peut être des aménagements vraiment très concrets" — Pascale Urruty, 1ère adjointe au maire

Les jeunes interressés ont jusqu'au 31 janvier pour déposer leur candidature. Les dossiers sont à retirer à la mairie de Saint-Jean-Pied-de-Port ou sur le site de la municipalité.