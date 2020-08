"Un container est parti de Metz pour le Liban" avec vivres et médicaments, annonce le Dr Khalifé Khalifé

Le premier adjoint à la mairie de Metz, le docteur Khalifé Khalifé, médecin de métier et né à Beyrouth, avait promis un geste de la ville pour venir en aide aux Libanais après la terrible explosion sur le port de Beyrouth, qui a fait 177 morts et 6500 blessés au dernier décompte.

Médicaments, matériel médical et vivres

"Il y a déjà un container qui est parti, avec trois quarts de médicaments et de produits de santé, et un quart de denrées alimentaires", fournies par les magasins Leclerc, annonce Khalifé Khalifé. "On a trouvé une route maritime entre Metz et Marseille, puis de Marseille à Beyrouth" pour son acheminement.

Un geste financier pour les soignants sinistrés

"On continue l'action envers les quatre hôpitaux détruits. Mon idée était de faire un geste envers les centaines de soignants blessés, morts ou qui ont perdu leur famille. Je pense qu'on va faire un geste financier, probablement la semaine prochaine", assure le premier adjoint à la ville.