Un contrat et des partenariats pour aider les réfugiés à s'intégrer en Limousin

7 personnes arrivées en France ces dernières années ont reçu jeudi à Limoges un Diplôme d'intégration républicaine. Elles ont été accompagnées par l'Etat, une fois l'asile obtenu. A la fois pour s'intégrer dans la vie citoyenne, et dans l'emploi.

Krystelle Lelay-Karoff est directrice en Limousin de l'office français de l'immigration et de l'intégration

Limoges - France

Les demandes d'asiles ont beaucoup augmenté ces dernières années en France. L'an dernier, l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration a relevé 1.763 demandes en Limousin. Et seules 20% ont abouti, contre 37% en moyenne au plan national. La directrice de l'OFII, Krystelle Lelay Caroff, était l'invitée de France Bleu Limousin à 8h15 ce vendredi.

Parmi les heureux élus, certains signent un contrat d'intégration avec l'Etat. Cela donne accès à 24 heures de formation civique, et des cours de français pouvant aller jusqu'à 600 heures. 7 personnes engagées dans ce processus ont reçu leur diplôme ce jeudi.

Le témoignage d'un couple de Syriens. Copier

En Limousin, l'OFII travaille aussi avec 19 structures pour aider à trouver une formation, un stage, un emploi. De plus en plus d'entreprises et même des petits artisans jouent le jeu pour proposer des postes ou des contrats de professionnalisation. "Vous avez des personnes qui sont extrêmement motivées, ponctuelles, qui n'ont peut-être pas tous les codes mais qui vont les acquérir", relève Krystelle Lelay Caroff.