Un convoi de Drômois part dans les Alpes-Maritimes pour apporter des dons aux sinistrés

Patricia et Olivier Declercq ne s'attendaient pas à récolter autant de dons pour les sinistrés des Alpes-Maritimes. Choqués par les terribles intempéries du 2 octobre dans l'arrière pays niçois, ces gérants de la société Taxis Ambulance des Baronnies (Drôme) ont posté un message sur leur page Facebook pour récolter des produits de première nécessité. Ils comptaient ensuite les acheminer avec les voitures de leur société dans les villages sinistrés. "On a reçu tellement de dons qu'on a dû prendre des camions, on en a rempli sept !", explique Olivier Declercq. Des Drômois de tout le département ont répondu à l'appel du couple. "Couvertures, vêtements, nourriture... il y avait de tout ! Il a fallu s'organiser pour trier et charger les cartons", raconte le Drômois.

Ce samedi, le convoi est parti en direction de Belvédère (Alpes-Maritimes). Laura est agricultrice à Buis-les-Baronnies, elle faisait partie de l'équipe. "Le trajet a été beaucoup plus long que prévu car certaines routes sont encore coupées. On a vu des paysages dévastés, c'est pire que ce qu'on imaginait", décrit-elle. Les Drômois ont été accueillis avec de grands sourires par les habitants des villages sinistrés et par le maire de la commune de Belvédère. Les dons vont être dispatchés dans plusieurs villages.