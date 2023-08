Un convoi de l'eau "réussi", pour les militants écologistes limougeauds montés à la capitale

"C'est une bonne réussite. En termes de communication, ce rassemblement a projeté une bonne image", se félicite Frédéric Roch, porte-parole des Soulèvements de la terre à Limoges. Samedi 26 août, une dizaine de militants des Soulèvements de la Terre et d'Extinction Rébellion a rejoint le "convoi de l'eau" arrivé à la capitale. Depuis le 18 août, des activistes issus de 200 différentes organisations écologistes sillonnaient la France pour protester contre les implantations de méga-bassines, ces retenues d'eau controversées pour l'irrigation agricole.

ⓘ Publicité

La manifestation a rassemblé plus d'un millier de personnes, dans le calme. "La preuve que nous sommes pacifiques et qu'on ne va pas au-devant des affrontements", soutient Frédéric Roch. "On est vraiment content de voir ce type d'action bien se dérouler."

Porter la voix du Limousin à Paris

Les sympathisants limousins étaient montés en train le matin-même. Sur place, ils ont loué des vélos en libre-service pour participer au cortège. "Nous avons été très bien accueillis et nous tenions à ce que le Limousin aussi soit là. Montrer que nous sommes aussi concernés. Comme n'importe quel endroit de France, il était important de porter cette voix. L'eau est un bien commun et il faut arrêter de faire n'importe quoi avec."

Les militants promettant de nouvelles actions à venir. Ils demandent notamment un moratoire sur les projets de bassines en cours.