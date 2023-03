Un convoi de la Banque Alimentaire de Charente-Maritime en route pour l'Ukraine

C'est le troisième convoi de la Banque Alimentaire qui s'apprête à prendre la direction de l'Ukraine depuis le début du conflit, il y a plus d'un an. Le camion chargé aussi grâce à l'aide du Cercle Laïque Jean Macé prend la direction l'Humanitarian Center de Mizhhirya, au sud-ouest du pays. Le convoi est attendu pour le 22 mars .

À son bord plus de 3 tonnes de produits de premières nécessité : 650 kg de pâtes, 680kg d'aliments pour bébé (principalement des pots) et 350kg d'hygiène bébé. Il y a également 1 tonne de produits d'hygiène, dont 150 kg de protection période. Le camion s'arrêtera d'abord à Clermont-Ferrand où il rejoindra un convoi plus grand qui acheminera notamment des groupes électrogènes.

"Nous sommes conscients que ce convoi ne sera pas suffisant pour couvrir l'étendue de leurs besoins mais c'est avec le coeur que nous apportons notre aide aux ukrainiens en grande détresse", explique Robert Gaillard, président de la banque alimentaire 17.