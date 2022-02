Des "convois de la liberté" attendus à Orléans ce vendredi

Deux "convois de la liberté", partis de Toulouse et de Perpignan, passeront par le Loiret ce vendredi : ils devraient converger vers Cap Saran, entre 16h et 18h, indiquent les organisateurs. Ces convois de la liberté, sur le modèle canadien, dénoncent le pass vaccinal et des "mesures liberticides".

Combien seront-ils ? On ne sait pas précisément, mais deux "convois de la liberté", constitués de camions, voitures, fourgons, sont attendus à Orléans ce vendredi 11 février en fin d'après-midi, indiquent les organisateurs. Partis de Perpignan, pour l'un, et de Toulouse, pour l'autres, ces mobilisations, qui prennent exemple sur le modèle canadien (la ville d'Ottawa est bloquée depuis plusieurs jours par des militants anti-pass vaccinal), et qui s'organisent via des groupes Telegram ou Facebook, entendent converger vers Paris, puis Bruxelles, bien que la préfecture de police de Paris annonce l'interdiction de leur venue dans la capitale.

Carte des "convois de la liberté" ce vendredi 11 février - Capture d'écran groupe facebook

Ces deux "convois de la liberté" devraient converger à partir de 16h ce vendredi à Saran au nord d'Orléans et se retrouver au niveau du centre commercial Cap Saran. "On ne sait pas combien de véhicules seront présents", explique l'une des coordinatrices de ce "convoi de la liberté" dans le Loiret, Sarah Bertrand, syndicaliste CGT Education, figure du mouvement anti-pass sanitaire et anti-pass vaccinal à Orléans depuis plusieurs mois. "Le but n'est pas de bloquer ou de créer des soucis aux gens, c'est un cheminement pacifique vers la lumière, on veut passer un message en nous rendant à Paris. Mais il n'y a pas de blocage d'Orléans prévu. Après il y aura peut-être des bouchons, si jamais il y a des milliers de véhicules..."

Pas de "blocage d'Orléans" prévu

Invitée sur France Bleu Orléans ce jeudi matin, elle assure que "l'objectif n'est pas un objectif anti vax, comme certains le disent, mais c'est bien plus large : nous sommes épris de liberté, et nous voulons récupérer les libertés qui nous ont été prises à travers les lois liberticides. On porte atteinte aux droits fondamentaux des citoyens, et de nos enfants".

Les loirétains qui le souhaitent "sont invités à venir exprimer leur solidarité envers ces convois de la liberté", assure Sarah Bertran, en "proposant de la nourriture, du café ou simplement en venant les saluer, ou les rejoindre, entre 16h et 18h vendredi".