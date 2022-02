Un "convoi de la liberté" au départ de Nancy, "point de convergence" pour les Alsaciens et Lorrains vers Paris

Ils ont prévu de braver l'interdiction de manifester à Paris : les autoproclamés "Convois de la liberté", qui se sont élancés dans le sud de la France en milieu de semaine démarrent aujourd'hui du Grand Est. Le point de ralliement est à la Sapinière à Laxou à midi. Départ pour Paris vers 13h30.

Un convoi inspiré de ceux du Canada contre le pass vaccinal, mais en France, d'autres revendications viennent se greffer, comme la hausse des prix de l'énergie et la baisse du pouvoir d'achat. Kévin le Lorrain, porte-parole du Bloc Lorrain et participant du convoi nancéien, y voit une manière "différente pour manifester sa colère, en dehors des cortèges habituels". Ce premier mouvement sera-t-il suivi ? "On en a vraiment aucune idée. C'est comme si vous auriez posé la question le 16 novembre 2018. Combien de gilets jaunes y'aura-t-il sur les ronds-points ? En fait, on ne peut pas savoir."

Kevin le Lorrain qui voit d'ailleurs dans ce mouvement des "Convois de la liberté" des similitudes avec celui des gilets jaunes. "La hausse des énergies, la hausse des produits de première nécessité. Et puis, il y a ce problème démocratique qui refait surface."