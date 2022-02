Un "convoi de la liberté" fait étape en Gironde au sud de Bordeaux : "La vague ne va plus s'arrêter"

C'est un mouvement de protestation contre les restrictions sanitaires qui a vu le jour au Canada et qui fait aujourd'hui quelques émules en France. Plusieurs "convois de la liberté" se sont élancés mercredi de Strasbourg, Bayonne ou encore de Nice pour faire route vers Paris et Bruxelles. Des chauffeurs routiers, des automobilistes, retraités ou actifs, en couple ou en famille, qui protestent contre le passe vaccinal mais aussi contre la flambée du prix des carburants.

"Je suis venue juste après le boulot pour défendre nos libertés" - Nadia, habitante du bassin d'Arcachon

Le cortège parti du Pays Basque a fait halte en Gironde dans la nuit de mercredi à jeudi. Une centaine de personnes sont retrouvées au sud de Bordeaux sur l'aire d'autoroute de Cestas qui borde l'A63. La foule est hétéroclite et l'ambiance le plus souvent bon enfant.

"Les journalistes, vous êtes des corrompus, des grosses merdasses" - une famille bordelaise

Chauffeur de poids lourd originaire de Pau, William dit son ras-le-bol contre le passe vaccinal et contre le prix du gazole, "la vie qui augmente". "On peut plus y arriver, il faut faire un truc qui marque".

"Le masque représente une muselière qu'on a voulu mettre au peuple français" - Michel, originaire de Mimizan

Anti masque, Michel, un retraité landais, est aussi antivaccin. "Ce n'est pas un vaccin, c'est un traitement génique expérimental". "Attention, nous ne sommes pas antivaccins", précise une autre manifestante au moment où une famille bordelaise scande "Macron t'es foutu, le peuple est dans la rue".

Gagner un smic tous les mois, je commence à en avoir ras le cul - Manu, chauffeur-livreur de Capbreton

"On n'arrive plus à vivre, à faire les fins de mois", raconte Manu. Le jeune trentenaire roule en camionnette avec sa compagne Julie, aide à domicile à Capbreton. "Se lever tous les matins à 4h pour gagner même pas une misère, ça commence à être fatigant. Je gagne 1.286 euros. J'ai 50 km par jour à faire, j'ai calculé, ça fait 200 euros d'essence que je peux enlever de mon salaire, donc il ne me reste même pas 1.000 euros pour vivre, plus 510 euros de loyer, plus les factures, ce n'est plus possible."