Un convoi de la liberté remontant la vallée du Rhône demain ?

Y aura-t-il un convoi remontant la vallée du Rhône ce jeudi et quel sera son ampleur ? Les réseaux sociaux bruissent de projets de convois remontant vers Paris, sur le modèle de ce qui se passe au Canada. Là-bas, des poids-lourds ont convergé vers Ottawa et bloquent la capitale fédérale pour dénoncer les restrictions sanitaires. Cela inspire des personnes opposées au pass vaccinal en France. Ici, il n'est pas question de camions bloquant le pays mais de convois de voitures remontant pacifiquement des quatre coins de la France et convergeant à Paris samedi.

La remontée de la Drôme par la Nationale 7

Pour le tracé en provenance du sud de la France, les manifestants sont censés se rassembler à Avignon ce mercredi soir. Ensuite, le convoi remonterait la vallée du Rhône jeudi par la Nationale 7 avec un arrêt à 15 heures à Montélimar pour permettre aux automobilistes du Sud Ardèche de le rejoindre. Direction Lyon avant Paris samedi et Bruxelles dimanche où des convois d'autres pays européens sont appelés à se rassembler.