Un "Convoi de la liberté" se prépare à rouler de l'Ouest jusqu'à Paris, contre le pass sanitaire

Deux convois partiront de Brest et Quimper ce jeudi 10 février, avant de converger vers Rennes et Laval et Le Mans le vendredi suivant. Objectif : arriver en périphérie de Paris, avant d'investir Bruxelles auprès des convois anti-pass d'autres pays européens.