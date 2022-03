Un bénévole sénonais en Pologne retrouve deux amis ukrainiens

Alors que la guerre en Ukraine a commencé il y a bientôt un mois, le nombre de réfugiés ukrainiens s'élève à 3 millions de personnes, dont plus de 2 millions en Pologne.

Sur place, à Cracovie, plusieurs bénévoles dont Pascal Ribéroux. Médecin sénonais il est parti de Sens la semaine dernière avec quatre autres bénévoles, dans un camion prêté par Leclerc et affrété par la mairie. Objectif : y emmener du matériel chirurgical, et si possible, ramener avec eux des réfugiés pour les accueillir en France.

Des retrouvailles émouvantes

Sergueï Krylov à droite et Igor Vyzniak à gauche © Radio France - Pascal Ribéroux

La particularité de Pascal Ribéroux, c'est qu'il est parti à Cracovie en Pologne, en compagnie de quatre autres bénévoles, afin de récupérer et accueillir en France deux amis et confrères médecins ukrainiens qu'il connaît depuis vingt ans... Et qu'il n'a pas vu depuis autant de temps, Sergueï Krylov et Igor Vyzniak.

"Je n'aurais jamais pensé un jour les revoir en de telles circonstances : devoir aller les chercher dans leur pays, les ramener en France pour les mettre en sécurité" confie-t-il, très ému. "C'est à la fois incroyable et inacceptable" explique-t-il. Les trois amis sont restés en contact durant ces vingt dernières années.

"Les retrouvailles ont été très émouvantes", poursuit-il. "Là, je suis avec Sergueï Krylov, mon ami et nous n'arrêtons pas de pleurer depuis que nous nous sommes retrouvés" dit-il.

Des retrouvailles émouvantes Copier

Ambiance sereine à Cracovie

La deuxième ville de Pologne organise ce dimanche un événement sportif en soutien à l'Ukraine. "Il y a des drapeaux ukrainiens partout, c'est fantastique" explique-t-il.

Ambiance sereine à Cracovie en Pologne Copier

Plus globalement, l'organisation de l'accueil des réfugiés y est "particulièrement minutieuse" décrit Pascal Ribéroux. "Tout le monde est strictement répertorié : les autorités polonaises essaient d'avoir un maximum de traçabilité pour éviter d'éventuels trafic de jeunes femmes ou enfants" explique-t-il.

Pascal Ribéroux doit ramener avec lui en France quatre réfugiés. Cependant, il lui reste deux places dans le véhicule et ne partira que lorsque ces deux places seront pourvues, surement ce lundi 21 mars.