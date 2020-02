Un coq de la discorde à Chevigny-Saint-Sauveur

Chevigny-Saint-Sauveur, France

Un coq est au cœur d’une querelle de voisinage, à Chevigny-Saint-Sauveur, près de Dijon, comme le révèlent nos confrères du Bien public. L’animal, nommé Ménadiel a été recueilli l’été dernier alors qu’il était encore poussin. Mais depuis, le gallinacé a bien grandi. Et forcément, comme tous les coqs, il chante. Surtout le matin.

Le coq partage son poulailler avec une dizaine de poules, sous l'oeil attentif des chats © Radio France - Adrien Beria

« Il est sympa Ménadiel, tempère Stéphanie Chevalier, qui l’a récupéré et sauvé alors qu'il n'était qu'un poussin. Il chante 5 à 6 fois par jour, ou quand il sent un danger ». Cette fervente protectrice des animaux a installé le coq dans son jardinet. Il a rejoint dans un poulailler une dizaine de poules et une cane. Seulement, Stephanie Chevalier ne vit pas en pleine campagne, mais dans une zone résidentielle de Chevigny-Saint-Sauveur, ses voisins sont très proches, un jardin est même mitoyen au sien. Le chant du coq agace donc certains riverains.

Un coq, c'est la nature - Stéphanie Chevalier

Les voisins se plaignent

Lassés de ce coq et de son chant - on peut aussi dire qu'il coqueline ou qu'il coquerique - les voisins mécontents sont allés se plaindre en mairie, il y a plusieurs mois. La détentrice du coq a été invitée à trouver une solution. Vu que la situation ne bouge pas depuis le mois d'octobre, Stéphanie Chevalier a reçu la visite de deux policiers la semaine dernière, qui l’ont menacé d’une voire de plusieurs amendes si les nuisances sonores ne cessaient pas.

La propriétaire du coq, fervente protectrice des animaux - elle dirige l’association "le Chat libre dijonnais" - trouve la situation injuste. "Les maisons sont proches, et alors ? Il ya des gens qui ont des chiens. Est ce que quand les chiens jappent, ça ne fait pas autant de bruit qu'un coq qui va chanter quatre fois par jour? se demande-t-elle. Le mec qui tond son jardin sans respecter les horaires (...) ça aussi ça fait du bruit. Ce sont des nuisances sonores au même titre qu'un coq".

Du côté de la mairie, on tempère, on appelle au bon sens. Guillaume Ruet, le maire de Chevigny-Saint-Sauveur, souhaite un retour au calme. "On essaye de faire que Chevigny soit une ville calme. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, explique l'édile. Avoir des animaux c'est bien, mais il ne faut pas qu'il y ait de nuisances sonores, c'est valable pour les coqs, les chiens ou tout autre animal".

Chevigny, ville ou campagne ?

Ces derniers temps, toute une démarche de protection du "patrimoine sensoriel" - dont le chant du coq fait partie - s'est engagée. C'est ce que fait valoir Stéphanie Chevalier : "On ne peut pas à la fois dire que Chevigny est une petite ville à la campagne, vouloir garder ce côté campagnard et ne pas accepter un coq qui chante. On est dans une ère ou personne ne supporte plus rien. Là c'est le coq, après ça sera quoi ?".

Le bruit d'un coq, ce ne sont quand même pas des décibels à vous péter les oreilles - Stéphanie Chevalier

Du côté de la mairie, on fait valoir que le poulailler est quand même situé en plein coeur d'une zone résidentielle, pas isolé au milieu des champs. "On n'a rien contre les animaux, bien au contraire, mais on n'est pas dans une basse court, on n'est pas en pleine une campagne, on est dans une ville", explique le maire Guillaume Ruet. Il se défend de toute "vendetta" contre ce coq, expliquant que c'est n'est pas l'espèce qui est en cause mais bien le bruit.

"C'est valable pour les coqs, les chiens ou tout autre espèce animale" - Guillaume Ruet, maire de Chevigny-Saint-Sauveur

Quelle solution ?

"On ne va pas pouvoir le garder", reconnaît Stéphanie Chevalier, surtout avec le printemps qui arrive, les jours qui rallongent et donc le coq qui va chanter de plus en plus tôt. En revanche, malgré la menace d’amendes, elle ne veut pas se précipiter pour le donner et veut s'assurer qu'il aille dans un endroit où il vivra paisiblement. "On cherche à la placer. Mais je n'ai pas fait ce sauvetage de poussin pour qu'on le découpe en morceau".

En attendant, elle lui a posé un collier, selon elle indolore, qui restreint le coq dans ses velléités de chant. "C'est un bon début, reconnaît le maire. Je souhaite vraiment que le coq trouve un nouveau propriétaire. Il faut qu'elle trouve le bon moyen pour que son coq ne pose pas problème aux voisins".