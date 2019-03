Un cordonnier aux techniques ancestrales à Laval

Laval, France

C'est un cordonnier pas comme les autres à Laval. Frédéric, 43 ans, tient sa boutique depuis 2003, allée du vieux Saint-Louis. C'est un des rares cordonniers diplômés de France. En effet, beaucoup ne sont pas reconnus par les chambres de métiers et de l'artisanat car ils n'ont pas suivis une formation particulière. Dans son atelier très étroit, garnis de rangées de chaussures, de bottes mais aussi de sacs, Frédéric utilise des techniques qui datent de plusieurs siècles.

Reportage au sein de l'atelier de Frédéric Copier

Son credo c'est la réparation manuelle pour le ressemelage par exemple. Frédéric recoud avec du fil poissé. Du fil en métal et non en poil de sanglier comme c'était le cas dans le passé. Dans son atelier il n'y a quasiment pas de machines. Il y en a bien une pour la couture et une machine à tige de chaussure, mais même ici ce sont de très vieux appareils. "Les machines ont très peu évolué depuis un siècle, c'est très étonnant. Et il en existe encore des vieilles en fonte, qui fonctionnent toujours pour un super résultat" explique ce professionnel.

La fille du cordonnier

L'amour de Frédéric pour son métier est né d'un autre amour. Son premier. À l'âge de 16 ans, le jeune homme tombe amoureux d'une fille dont le père est cordonnier. À ses côtés il apprend le métier et s'en éprend. "Je n'étais pas une flèche à l'école, j'ai donc fait quelques stages avec lui puis de l'apprentissage avec mon beau-père de l'époque" raconte-t-il. Et même s'il ne partage plus la vie de son premier amour, Frédéric est encore en contact avec son premier maître de stage. "Le métier est resté mais la fille est partie" sourit le cordonnier de 43 ans.