Un Corse en Chine : à l'épreuve du COVID-19

« L'épidémie de coronavirus s'est réduite ici en Chine, il ne reste plus que la ville de Wuhan et sa province en confinement strict », précise l'ajaccien de 38 ans qui vit actuellement à Shenzen. Mais au plus fort de l'épidémie, sa famille et lui ont bien vécu sous le strict confinement imposé par le gouvernement chinois.

Sorties très encadrées, traçabilité maximum

« L'interdiction de sortir valait pour tous, même pour travailler. Une seule personne par foyer était autorisée à sortir, une fois par semaine, pour s'approvisionner», raconte le commercial. « Aujourd'hui encore, des activités demeurent interdites comme les cinémas, les parcs d'attraction, tous les lieux qui rassemblent habituellement beaucoup de monde sont fermés ».

Même quand les sorties ont été autorisées, les contrôles sont restés draconiens : « des prises de température étaient faites à la sortie de notre immeuble, puis à l'entrée et la sortie du métro et enfin à l'entrée au bureau », indique Philippe Pedinelli, « et tout le monde, ici, a dans son téléphone un code barre, qu'il faut présenter à différents moments et différents lieux, et qui permet de tracer l'ensemble de vos déplacements sur les deux derniers mois », précise-t-il. « Des mesures qui, compte tenu de la densité des villes chinoises - on est plusieurs milliers dans chaque immeuble de 30 ou 40 étages - étaient nécessaires », selon le trentenaire ajaccien.

La ville de Shenzen où vit Philippe Pedinelli © Maxppp - Philippe Lissac

La question du retour

« Je suis revenu en Chine, le 2 février au plus fort de la crise là-bas, pour être avec ma femme et ma fille », explique Philippe Pedinelli, « mais bien sûr, je connais des gens dans l'île qui sont touchés... je suis très triste. Je ne vous cache pas m'être posé la question d'un retour en Corse...». La volonté de rester près de sa famille, la suspension de tous les vols entre l'Empire du Milieu et la France, la fermeture de frontières, le risque, à son retour, de se voir placé en quarantaine dans un centre chinois, l'ont convaincu de ne pas tenter l'aventure, « mais l'idée m'a traversé l'esprit, évidemment »,conclut-il