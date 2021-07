Un cortège nombreux contre le pass sanitaire à Grenoble, pas décidé à lâcher du lest

Après le sérieux rappel à l'ordre du président de la République, dimanche 25 juillet, les manifestant contre le pass sanitaire ne se démobilisent pas. Emmanuel Macron expliquait depuis Tahiti que "la liberté où [on] ne doit rien à personne, cela n'existe pas", les manifestants répondent par un cri, celui de "Liberté", répété des centaines de fois dans les rues grenobloises. Cette réponse a en tout cas le don d'énerver les manifestants présents "C'est du mépris de classe", dit l'un, "je n'ai pas de mot poli contre ce président", répond un autre.

Un cortège très hétéroclite, avec des gilets jaunes, des syndicats, quelques soignants... Certains sont contre le pass sanitaire, d'autres contre la vaccination, d'autres sont mobilisés contre la "dictature". Il n'y a pas une volonté commune, si ce n'est contre l'instauration du pass sanitaire à l'entrée de certains lieux publics, dans les prochains jours.

"Je trouve cela violent, détaille Yves, venu de Saint Egrève. On n'est pas obligés d'aller jusque-là." Clément, de Belledonne, confirme : "Se vacciner ou non, cela nous regarde, on le fait si on a envie, très bien, et on ne le fait pas si on ne le veut pas. Quel monde cela va laisser à mes enfants..."

Pour eux, le pass risque de créer une hiérarchie entre les citoyens, et force certains à se faire vacciner, alors qu'ils ne voulaient pas le faire. Le cortège, plus imposant que la semaine passé, ne compte pas baisser les bras, à grands coups de chants, de Marseillaise, et se donne déjà rendez-vous samedi prochain.