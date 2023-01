Un coup de pouce financier pour les boulangers du Val d'Oise face à la hausse du prix de l'énergie

C'est l'un des secteurs pris à la gorge par l' explosion du prix de l'énergie ces dernières semaines, les boulangers-pâtissiers du Val d'Oise vont pouvoir souffler un peu. La préfecture a annoncé ce lundi 9 janvier, en coopération avec la Maison de la boulangerie-pâtisserie et la chambre des métiers et de l'artisanat du département, mettre en place des dispositifs d'aides financières. Cela concerne les TPE (Très petites Entreprises) et les PME (Petites et Moyennes Entreprises).

ⓘ Publicité

Un bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité est donc mis en place pour les TPE de moins de 10 salariés et de deux millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un compteur électrique d'une puissance inférieure à 36kVA. Les chefs de ces entreprises doivent se rapprocher de leur fournisseur d'énergie pour en bénéficier.

Un amortisseur d'électricité pour toutes les PME

Les TPE qui ne sont pas éligibles ainsi que toutes les PME ont en revanche accès à un amortisseur d'électricité à partir de ce mois de janvier 2023. L’État prend en charge une partie de leur facture d’électricité. Le montant sera alors déduit et affiché directement sur la facture. Pour en bénéficier, il faut "confirmer au fournisseur que la boulangerie répond aux critères de taille d’entreprise", explique la préfecture du Val d'Oise.

Les services de l'Etat indiquent également qu'une aide au paiement des factures de gaz et d'électricité est également disponible. Deux conditions pour y avoir droit :

Le prix de l’énergie pendant la période de demande d’aide (septembre et/ou octobre 2022) doit avoir augmenté de 50% par rapport au prix moyen payé en 2021

par rapport au Les dépenses d’énergie pendant la période de demande d’aide doivent représenter plus de 3% du chiffre d’affaires 2021

Un conseille de proximité détaché pour répondre aux questions

Les TPE de moins de 10 salariés qui en font la demande pourront également bénéficier d'un tarif garanti fixé à 280€/Mwh en moyenne sur l’année 2023. "Ce tarif applicable dès la facture de janvier 2023, sera accessible aux TPE qui ont renouvelé leur contrat de fourniture d’électricité à partir du second semestre 2022 et qui ne bénéficient pas du tarif de vente réglementé appliqué dans le cadre du bouclier énergétique", précise la préfecture.

loading

Enfin, la préfecture du Val d'Oise annonce détacher un "conseiller de proximité" à la disposition des boulangers touchés par la hausse des prix de l'énergie pour "leur proposer un accompagnement personnalisé et répondre à toutes leurs questions".