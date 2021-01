Ce sont désormais les équipes de ShimanoRoad qui assureront l’assistance neutre de tous les coureurs sur le Tour de France. C'était la place privilégiée du groupe Mavic, basé dans l'agglomération annécienne depuis plus de 40 ans.

Un coup dur pour l’équipementier haut savoyard, Mavic. Il n'est plus le partenaire privilégié du Tour

Mavic ne sera plus le Saint Bernard du Tour ! C’est un véritable coup dur pour l’entreprise basée dans l'agglomération annécienne et spécialisée dans la conception et la fabrication de roues de vélo. Mavic était partenaire du Tour de France depuis 1977. Lors des étapes elle assurait l'assistance technique des coureurs comme par exemple en cas de crevaison ou de problèmes sur une roue.

Cet été, en juillet, la société Mavic, placé en redressement judiciaire avait été racheté par le groupe Bourrelier.

C’est désormais l’entreprise japonaise ShimanoRoad qui sera partenaire du Tour de France et de l’ensemble des courses cyclistes organisées par A.S.O. Shimano, qui fête ses 100 ans d'existence en 2021, collaborait déjà avec A.S.O. sur le Tour d'Espagne.

L’arrivée de Shimano sur les courses A.S.O. commencera à l’occasion de la 79e édition de Paris–Nice à Saint-Cyr-l’École. Ça sera le dimanche 7 Mars 2021.