Un couple achète un appareil photo aux États-Unis et retrouve une photo rare d'un château de Dordogne

Un petit bout de Dordogne s'est retrouvé dans un magasin d'antiquité aux États-Unis, bien caché, sur une pellicule à l'intérieur d'un ancien appareil photo Kodak. Jason le remarque dans la boutique au début du mois de janvier, sa compagne, Megan lui fait la surprise et lui achète pour son anniversaire en avril dernier.

Une seule image sur la pellicule

Jason est journaliste et passionné de photos, il découvre la pellicule dans son compartiment et tente de la faire développer "chez le spécialiste, ils m'ont dit qu'il n'y avait rien dessus", Jason ne se décourage pas et rapporte la pellicule chez lui et il voit qu'il y a bien une image sur la pellicule qui date des années 60. Jason pense d'abord à une sorte d'église ou bien à un Palais royal en voyant les gens sur la photo.

Megan utilise la recherche inversée sur Google "et là, le château est apparu", il s'agit du château de Monbazillac en Dordogne, en France, photographié dans les années 60. "j'étais époustouflée qu'il y ait encore une photo sur la pellicule", raconte Megan "et ensuite que ce soit quelque chose d'aussi cool".

La photo date des années 60, avant que le château n'ouvre à la visite - Jason et Megan

L'appareil date du début du 20e siècle

Megan contacte ensuite le château via les réseaux sociaux pour leur expliquer la découverte. Après quelques recherches, Elena Lipatova en charge des réseaux sociaux, de l'accueil et des visites, confirme qu'il s'agit bien du même château. "On a trouvé que c'était vraiment une belle histoire et on s'est posé beaucoup de questions sur les circonstances ? comment a été prise cette photo ?". D'autant plus qu'il s'agit d'une photo assez rare du château qui a ouvert à la visite en 1963 après avoir été acheté trois ans plus tôt par la cave coopérative de Monbazillac.

Mais l'enquête ne s'arrête pas là pour le couple américain. Jason se renseigne sur l'appareil photo pour savoir qui a pris cette photo ? "L'appareil photo est de la marque Kodak, il a été fabriqué à New-York au début du 20e siècle, mais après, ils ont été envoyés dans le monde entier".

Sur la boîte de la pellicule, c'est écrit en français, "soit c'est un touriste américain qui a acheté le film en France ou bien c'est un Français qui a pris la photo". Jason contacte alors l'ancien propriétaire, mais il ne peut pas lui en dire plus. Il a acheté l'appareil photo à un Américain qui vivait dans le secteur. Le mystère demeure sur celui ou celle qui a pris ce cliché.

Une envie de découvrir la Dordogne

Le couple a depuis regardé beaucoup de photos et d'images du château de Monbazillac et de la région, "c'est vraiment beau, et votre pays est magnifique", raconte Megan. Jason a fait développer en grand la photo, "elle est belle, mais cela n'est pas comparable à la beauté du château aujourd'hui".

Le journaliste américain est déjà venu en Europe, il raconte avoir travaillé comme photo journaliste en Italie, DJ à la radio en Grèce. Il a fait une escale à Paris, une fois, "j'ai eu le temps de voir le Moulin Rouge". Meg an n'est jamais venue, mais maintenant, le couple a envie de voir le château en vrai. "Nous les accueillerons avec plaisir et nous leur ferons découvrir le site", assure Elena Lipatova qui a partagé l'histoire sur les réseaux sociaux du château.