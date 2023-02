Un couple basco-périgourdin lance une cagnotte pour leur fils de 6 ans polyhandicapé

Angélique le dit sans détour, elle se souvient de chaque détail de 28 août 2017 à 15heures à l’hôpital de Bayonne, quand le neuro-pédiatre leur a dit que Gabin a un problème. A ce moment-là, leur vie s’effondre. Depuis le premier diagnostic, avec Olivier, ils ont tout fait seuls, sans demander jamais d'aide. Aujourd'hui, il leur faut 42.000 euros pour aménager l'accès à leur logement ne pouvant déménager. Ils ont lancé " On fonce avec Gabin", une cagnotte sur internet.

Gabin, c’est leur trésor, un enfant longtemps attendu et qui a illuminé leur vie jusqu’à ce qu’à 11 mois, Angélique s’inquiète de sa passivité. Les nombreux examens prouveront que Gabin souffre d’une maladie génétique rare, tellement rare que pour le moment les chercheurs n’ont pas trouvé laquelle. Il est aussi épileptique sévère.

Aujourd’hui, Gabin a 6 ans. Il ne parle pas, mange encore à la cuillère, ne fait quelques pas que si il est soutenu. Extrêmement bien pris en charge au niveau médical, Olivier et Angélique, qui est native de Castelnaud-la-chapelle près de Sarlat en Dordogne, ont adapté leur appartement à leurs frais. Aujourd’hui, ils ne peuvent plus emprunter auprès des banques et ils doivent pourtant aménager l’accès à leur appartement de Bayonne. Il y a deux escaliers.

Deux escaliers pour atteindre leur logement et un déménagement impossible

Si, pour le moment, Angélique et Olivier peuvent porter Gabin, ça ne durera pas. Gabin mesure déjà 1m30 pour 21 kilos. Il faut une plateforme pour monter le fauteuil. Angélique a bien pensé à déménager pour un appartement plus facile d’accès mais les prix sont exorbitants au Pays basque : impossible. Les aides de la part d’organismes, il y en a, mais il faut monter de lourds dossiers sans être sûrs d’aboutir et bien souvent, il faut avancer la somme.

Le couple a donc décidé de lancer une cagnotte sur internet pour récolter des fonds. La décision a été difficile à prendre : peur de s’exposer, gêne de demander de l’aide. « on s’est toujours débrouillé » disent-ils. Cette cagnotte s’appelle « On fonce avec Gabin » car, explique Angélique, elle regarde toujours devant, jamais derrière, ni le passé.