Haute-Loire : un couple veut créer une maison de retraite pour animaux

Votre chat ou votre chien prend de l'âge et vous ne pouvez plus vous en occupez ? Un couple d'Altiligériens a la solution ! Sandrine et Bruno veulent créer une maison de retraite pour vieux animaux. Leur projet ne tombe pas de nulle part car ils ont déjà un refuge qui accueille les animaux abandonnés ou maltraités à Retournac, en Haute-Loire. Pour pouvoir monter leur projet, ils lancent un appel aux dons.

Un lieu plus grand pour accueillir les vieux animaux

Dès qu'on arrive chez Sandrine et Bruno Ribeyron, on est accueilli par des aboiements sympathiques. Plume, une vieille chienne grisonnante, et ses camarades font la visite des lieux, aux côtés de leurs bienfaiteurs. Le couple accueille déjà quelques vieux pensionnaires. "On a Max, 14 ans et Emy, 12 ans. L'une des propriétaires est décédée et c'est la fille de la personne âgée qui nous confié la vieille chienne" raconte Sandrine. Cette passionnée d'animaux et son mari sont aux petits soins. "Chez nous, la philosophie c'est zéro cage, on veut que les animaux se sentent comme à la maison".

Mais ce qui coince, actuellement, c'est le manque d'espace. Sandrine et Bruno ont repéré l'endroit idéal : une ferme entre Roanne et Moulins (Allier), avec un terrain de 47 hectares. Pour pouvoir l'acquérir, le couple a besoin d'un coup de main financier. Sandrine et Bruno lancent un appel aux dons via cette cagnotte Leetchi.

Sandrine et Bruno accueillent essentiellement des chats et des chiens, mais aussi une truie et un petit bouc. © Radio France - Lauriane Havard