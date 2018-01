Aucun chiffre officiel ne vient pour le moment confirmer une éventuelle hausse du nombre de cambriolages dans les Bouches-du-Rhône. Pourtant les témoignages et le ressenti des habitants de certaines communes sont clairs : au mois de décembre, les vols et tentatives de vols se sont multipliés.

Auriol, France

C'est une mère de famille qui tire la sonnette d'alarme : cette infirmière qui habite la commune d'Auriol (Bouches-du-Rhône) veut déménager. En 2017, elle a subi un cambriolage et deux tentatives de cambriolage dans sa résidence située dans un quartier excentré.

Trois visites en quelques mois

"La première fois en avril, ça ne faisait qu'une semaine que nous étions arrivés dans la maison avec mon mari et mes deux enfants de 5 et 8 ans, ils ont tout pris dans le cabanon de jardin, ils ont volé mon ordinateur dans la voiture".

Le couple s'équipe d'une alarme, et pourtant le 21 décembre : "mon mari a entendu le portail se casser, il a ouvert la fenêtre et il a aperçu des cambrioleurs dans le jardin, ils leur a crié de partir. Mes deux enfants étaient réveillés et traumatisés".

"La vie est devenue impossible"

Suite à cet épisode Mickaela et son mari décident de quitter leur maison, de vivre dans un T2, ils y reviennent toutefois pour y passer la nuit de Noël : "on n'a pas dormi, on est resté éveillé sur le canapé". C'est le lendemain que l'alarme se déclenche de nouveau, en pleine nuit, suite à une nouvelle tentative d'intrusion dans leur domicile.

"Nous allons déménager, nous avons trouvé une maison à Saint-Zacharie, nos enfants sont choqués, nous ne pouvons plus vivre comme cela, en redoutant chaque nuit d'être dérangé, depuis le mois d'avril, nous dormons avec les fenêtres ouvertes, la vie est devenue impossible ici".

"La commune n'est pas plus touchée qu'une autre" (le maire d'Auriol)

A Auriol nombreux sont les témoignages d'habitants qui ont subi des tentatives de cambriolage, parfois en plein jour et en leur présence. Pour autant la police municipale et la maire de la commune, Danièle Garcia, relativisent. Auriol n'aurait pas subi d'augmentation du nombre de cambriolage en 2017, et la commune ne serait pas plus concernée qu'une autre dans le département.

Hausse des cambriolages au cours des derniers mois de 2017

En décembre, la préfecture des Bouches-du-Rhône affirmait que les cambriolages étaient en baisse de 16% depuis 2011 dans les Bouches-du-Rhône et de près de 4%, mais constatait une recrudescence des vols dans certaines parties du territoire des Bouches-du-Rhône depuis trois mois.