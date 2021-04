Un couple de Castries offre son logement Airbnb aux soignants le temps d'un week-end

Afin de remercier le personnel soignant, en première ligne depuis plus d'un an avec l'épidémie de Covid-19, un couple de Castries propose gratuitement leur logement Airbnb le temps d'un week-end. Leur annonce postée sur Facebook a rencontré un franc succès.

C'est l'histoire d'une famille recomposée au grand cœur. Laura et Kevin, un couple de boulanger-pâtissier a déposé sur Facebook une sorte de main tendue au personnel soignant. Ils ont proposé d'offrir gratuitement pour un week-end leur logement à Castries. Une façon de remercier les médecins, les infirmières, les praticiens mobilisés depuis plus d'un an avec l'épidémie de Covid-19. Plus d'une centaine de noms ont été relevés puisqu'il suffisait de se signaler en commentaire. Le tirage au sort pour désigner les bénéficiaires de l'appartement sera effectué ce jeudi en fin d'après-midi.

L'idée a émergé au premier confinement lors du printemps 2020. "Nous avons eu une perte d'activité à ce moment là et nous avons réaliser que les soignants continuaient de travailler. On s'est dit que cette proposition pourrait leur faire du bien", explique Laura, à l'origine de l'annonce. Le message ainsi que quelques photos a été posté sur différentes pages du réseau social Facebook.

De nombreux messages

Dès la publication, les messages ont été nombreux : "Belle initiative", "j'inscris ma cousine une infirmerie fantastique et son mari". Le couple de boulanger-pâtissier a essayé de diffuser au maximum l'annonce "au plus près des soignants, dans les services Covid grâce à des amis", raconte Laura. C'est la fille de Kevin, Cassandra âgée de 8 ans qui sera la main innocente pour le tirage au sort. Les noms des participants ont été notés sur des morceaux de papiers. "Ça nous fait plaisir de pouvoir les aider parce qu'ils peuvent sauver des vies", souligne la jeune fille.

"Ce geste de solidarité fait du bien", Laura

Un week-end décompression

La promesse pour la ou le gagnant est "un week-end reposant et au cœur des garrigues" peut-on lire sur l'annonce déposée par Laura et Kevin. L'objectif est de tout faire pour permettre aux soignants tirés au sort d'oublier pendant deux jours les blouses, l'hôpital et le Covid. L'appartement en question "est une petite bulle d'air parce qu'une fois la porte franchie vous vous rendez compte que les fenêtres donnent uniquement sur les chemins de randonnée", décrit Laura.