Un couple de Chambray-lès-Tours fait don de son sapin de 18 mètres de haut à la ville de Tours

Ce sapin Nordmann de 18 mètres de hauteur a vécu pendant près 30 ans dans le jardin de ce couple de Chambray-lès-Tours. Devenu trop encombrant, l'arbre a été offert à la mairie de Tours. Il trône désormais place Jean-Jaurès en attendant ses illuminations.

Un grand sapin Nordmann de 18 mètres de haut trône depuis désormais place Jean-Jaurès à Tours. Ce sont des habitants de Chambray-lès-Tours qui l'ont donné à la mairie. L'arbre commençait à devenir trop imposant pour leur jardin, ils ont donc décidé de lui offrir une seconde vie. Pierre-Marie et Béatrice l'ont planté en 1989, à leur arrivée dans le pavillon. Il mesurait alors 70 centimètres. Près de 30 ans plus tard, il fait 18 mètres de haut et 6 d'envergure.

Une fois installé sur le camion, il faut le sangler pour le transporter sans encombre © Radio France - Camille Labrousse

On est un peu tristes de le voir partir. Mais on lui offre une belle fin de vie. On va aller le voir sur la place, on en est fier.

Les agents arboriculteurs de la municipalité ont mis toute la matinée pour abattre l'arbre, l'installer sur une plateforme, le sécuriser et le transporter à bon port. Avant cela, il avait fallu replier toutes les branches de l'arbre pour que le voyage soit le plus facile possible.

A présent, il faut le décorer et l'illuminer. Ce sera fait avant l'inauguration du marché de Noël de Tours, prévue le vendredi 1e décembre.

Une fois les fêtes passées, le sapin rendra ses habits de lumière. Il terminera sa vie recyclé, probablement réduit en copeaux, pour faire par exemple du paillage ou alimenter des chaufferies.