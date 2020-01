Un couple de jeunes Côte-d'Oriens rêve de participer à un rallye humanitaire au Maroc

Dijon, France

Ils vont sillonner l'Espagne et le Maroc au volant de leur 4L bleu ciel. Un couple Côte-d'Oriens, Alison Durand et Baptiste Rossignol, 23 et 24 ans, sont inscrits au 4L Trophy, un rallye humanitaire réservé aux jeunes de moins de 28 ans. Du 20 février au 1er mars prochain, ils parcourront le désert marocain. Pour l'instant, les deux jeunes cherchent encore des financements pour partir. Mais déjà, ils se préparent.

Un défi de couple

Baptiste gère la mécanique pour "vérifier que rien ne va casser car les voitures sont mises à rude épreuve dans les dunes", quand Alison s'occupe de la logistique, "niveau organisationnel, administratif, il va me laisser gérer".

Alison, 23 ans, étudiante alternante en ressources humaines, vit à Dijon. Baptiste, 24 ans, originaire de Saint Philibert, près de Gevrey-Chambertin, fait les 3/8 comme technicien à la SNCF.Tous les deux s'aiment depuis le lycéeet leur relation prend en 2020 un autre visage, plein de sables et de cambouis. "Nous sommes en couple depuis 8 ans, et on connaît un peu les limites de chacun... mais on verra si on revient vivant ou si on s'est étripés avant", s'amuse la jeune femme.

Les deux jeunes ont acheté leur 4L avec leurs économies. © Radio France - Justine Dincher

"Le manque de confort, et éventuellement les pannes mécaniques" pourraient les crisper, d'après Baptiste. Pendant 10 jours, ils vont faire plus de 6.000 kilomètres au volant de leur 4L bleu ciel, acheté avec leurs économies sur "le Bon Coin" l'été dernier. "En partant de Biarritz, on traverse l'Espagne et ensuite, on va au Maroc en ferry. Le but, c'est d'amener des fournitures scolaires et sportives aux enfants du désert qui sont défavorisés".

Apprendre à manipuler une boussole

Ce rallye humanitaire, autrefois réservée aux étudiants, est depuis cet année ouvert à tous les jeunes de moins de 28 ans. Inespéré pour ce couple de bosseurs, qui doit encore apprendre à se servir d'une boussole. "Pour l'instant, nous ne sommes pas encore trop préparés physiquement. On va prendre un cours pour se servir d'une boussole, parce que le but de ce raid n'est pas d'arriver premier mais c'est de faire le moins de kilomètres possible", explique Alison.

Le jeune couple cherche encore des sponsors ou des dons de particuliers. "Il nous manque 2.000 euros sur un budget total de 7.000 euros. On a trouvé beaucoup de sponsors de pièces mécanique et d'outils, mais il nous manque des finances". Ils ont lancé une tombola pour les particuliers et proposent aux entreprises d'afficher leur logo sur leur voiture en contrepartie d'un don"ce qui permet à ces marques de leur faire un peu de publicité, notamment sur nos réseaux sociaux".

► Coordonnées : page Facebook et Instagram "Les 12L d'Or" et chaîne YouTube "La vieille bécanique".