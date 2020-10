Un couple de Pont-de-Ruan recherche un logement en urgence, après l'incendie de son appartement

Jean-Philippe, Mickaëla et leur jeune fils de 6 mois n'ont plus de chez eux. Leur appartement n'est plus habitable, suite à un incendie il y a dix jours qui a attaqué la toiture. Ils cherchent un logement en urgence, car le séjour à l'hôtel accordé par leur assurance prend fin ce jeudi.

C'était il y a dix jours, dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 octobre, plusieurs dégradations ont lieu sur la commune de Pont-de-Ruan. Parmi celles-ci, un feu de poubelle, qui se propage à la maison de Jean-Philippe et Mickaëla. Le feu est rapidement éteint par les pompiers, mais une partie de la toiture s'effondre une semaine plus tard, alors que Jean-Philippe se situe dessous. Il tombe inconscient, et il retrouvé par sa femme seulement une heure plus tard.

Plus d'hôtel à partir de jeudi

De là, pas question pour le couple de rester dans la maison, où ils ne se sentent plus en sécurité. Alors ils cherchent un nouveau logement, autour de Pont-de-Ruan. Mais ils ne trouvent rien de disponible de suite : "à chaque fois ce sont des locations qui commencent en décembre, ou en janvier", détaille Mickaëla.

"On est à l'hôtel jusqu'à jeudi matin. Je vais voir si je peux prolonger un petit peu avec l'assurance, mais si c'est non à partir de jeudi matin, on est à la rue", explique Mickaëla. En effet famille et amis habitent trop loin, ou bien n'ont pas assez de place pour accueillir le couple et leur nourrisson de 6 mois.

Si vous avez un logement meublé à louer dans le secteur, vous pouvez contacter Jean-Philippe et Mickaëla via la mairie de Pont-de-Ruan au 02.47.26.81.30.