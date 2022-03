Un couple de restaurateurs rochelais franco-ukrainien lance une collecte pour aider le pays

C'est au départ une belle histoire d'amour qui prend aujourd'hui une toute autre tournure. Oksana et Christophe Letort tiennent depuis deux ans le restaurant "La Côte Rôtie", au quartier de La Pallice, à La Rochelle. Elle est d'origine ukrainienne, lui Français. Ils se sont rencontrés là-bas. Elle est venue en France en 2007 par amour, aujourd'hui forcément très affectée par ce qu'il se passe dans son pays d'origine. Tout comme son mari, qui reste lui-même très attaché à l'Ukraine. Alors, quand la guerre a éclaté, ni l'un ni l'autre n'ont hésité une seconde pour aider, à leur niveau, à leur manière. Ils viennent de lancer une collecte de vêtements, nourriture, matériel médical.

Que reste-t-il à faire ? Si ce n'est, prier ?

Sa famille ne veut pas partir

Toute la famille d'Oksana vit aujourd'hui en Ukraine : "Pour l'instant, ils sont plutôt épargnés par la guerre, ma sœur, mon frère, mes cousins et cousines habitent près de la frontière avec la Hongrie, où il n'y a pas encore de combats." Elle leur a bien proposé, à tous, de la rejoindre en France. Le couple était prêt à les accueillir. "Mais ils ne veulent pas partir. Et je les comprends, avoue-t-elle, entre deux sanglots. Si tout le monde part, il ne restera plus personne." Mais même si Oksana espère que la guerre termine au plus vite, elle craint que le conflit n'arrive, tôt ou tard, dans le territoire où vit sa famille : "Que reste-t-il à faire, si ce n'est prier ?"

Oksana et Christophe seraient d'ailleurs déjà en Ukraine s'ils n'avaient pas leur affaire à La Rochelle. Toute naissante. "Nous avons ouvert le 2 mars 2020, en pleine crise sanitaire. Nous en sortons à peine, on ne pourrait pas tout laisser et partir. Nous devons faire vivre notre restaurant." Jusqu'à il y a encore quelques semaines, rien n'indiquait un quelconque lien entre l'établissement et le pays au drapeau bleu et jaune, si ce n'est quand même l'accent d'Oksana, qui attise la curiosité, bien qu'elle parle très bien le Français. Mais maintenant, dès la façade, cela saute aux yeux. Sur la porte d'entrée, l'affiche de la collecte, sur fond bleu et jaune, attire l'œil. Plus discrètement, sur le toit, le drapeau ukrainien trône. "Oui, il est petit, c'est vrai, concède Oksana. On est en train d'en acheter un plus grand."

Christophe et Oksana ont installé un drapeau ukrainien au-dessus de leur restaurant. Pour l'instant discret, il sera bientôt remplacé par un plus grand. © Radio France - Lise Dussaut

Un certain Vitali Klitschko comme client

Ils ont donc décidé d'aider, à leur niveau. Cette affiche annonce qu'ils organisent une collecte. "Je mets à disposition mon garage. En peu de temps, j'ai déjà cinq sacs qu'on est venu m'apporter." Vêtements propres, matériel paramédical, nourriture sèche... Les restaurateurs acceptent tout. Eux-mêmes s'apprêtaient à partir dans une grande surface, acheter pour 500 euros de denrées et autres matériels.

Oksana est aussi très touchée par les mots gentils, de compassion, des clients. "Ce midi encore, _le premier qui est entré m'a serré le bras, m'a fait part de son soutien_..." "Les larmes aux yeux" complète son mari. Et ce alors qu'ils ne sont à La Rochelle que depuis peu de temps. Avant, le couple a beaucoup voyagé, dans le monde. En France, ils habitaient surtout près de Nantes. Leur rencontre, c'était donc en 2005, en Ukraine dans... Un restaurant. Déjà.

Mes cuisiniers ont des kalachnikov et ont peur de mourir

Christophe, à peine plus de 20 ans alors, a décidé d'accepter l'offre qu'on lui faisait de reprendre un établissement à Kiev. Dans son équipe, une certaine... Oksana, elle étudiante. Comme client, il leur arrive notamment d'accueillir un certain Vitali Klitschko, l'ancien boxeur et actuel maire de la capitale ukrainienne. Un jour, il dira d'ailleurs à Christophe : "Toi, Français en Ukraine, _soit tu resteras ici, soit tu rentreras en France, avec une Ukrainienne_". Le gérant raconte : "Et là, on s'est regardés avec Oksana, on était déjà ensemble et puis on s'est fait un clin d'œil. Je devais resté quelques mois en Ukraine, j'y suis resté trois ans." Quelques temps après, tous deux prenaient la route, Oksana enceinte de sept mois.

Dix ans après, il garde toujours contact avec ses collègues. "J'ai ma famille là-bas, mes cuisiniers. Ils sont maintenant kalachnikov en mains. Ils ont peur de mourir. Comment ne pas réagir, comment ne pas les aider ?"

