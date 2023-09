Un couple de retraités mayennais se mobilise pour aider un jeune Malien, menacé d'expulsion

Un couple de retraités mayennais se mobilise pour empêcher l'expulsion d'un Malien de 20 ans. Robert et Marie-Andrée Ferron ont hébergé Mamadou pendant trois ans à Bonchamp-lès-Laval. Mais depuis un an, le jeune Malien est menacé d'expulsion, à cause, selon eux, d'un blocage administratif lié à son passeport. Les deux octogénaires sont très inquiets pour Mamadou et continuent de frapper à toutes les portes possibles pour l'aider.

"On est pour lui ses grands-parents"

À 80 et 84 ans, Marie-Andrée et Robert Ferron ont encore beaucoup d'énergie pour défendre Mamadou. Ce jeune Malien a été placé chez eux en 2019 par les services de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) du conseil départemental de la Mayenne. Très vite, les deux retraités ont noué une relation très forte avec lui. "Pour nous, c'est l'enfant de la maison", sourit Robert. À ses côtés, sa femme Marie-Andrée confirme : "On est pour lui ses grands-parents".

Mamadou est sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, depuis plus d'un an. Il a donc quitté la maison des Ferron de peur d'être arrêté et d'être expulsé au Mali, où il est menacé de mort. Aujourd'hui, il vit caché, il n'a pas de domicile fixe. "Ça fait mal quelque part, quand on a vu qu'il était SDF", confie Robert en se mettant à pleurer. Les deux retraités peuvent compter sur leur fils Vincent dans leurs démarches pour aider le jeune Malien. Selon lui, le dossier de Mamadou serait bloqué à cause d'un problème de passeport. "Il a deux passeports : son vrai passeport malien et un faux passeport sénégalais. Le problème, c'est que quand il est arrivé en France, il a deux passeports et pour l'État français, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi ça bloque en France", explique Vincent Ferron.

Le jeune Malien est même soutenu par son patron, le gérant du restaurant La maison Marsollier à Bonchamp-lès-Laval. Mamadou a suivi une formation de cuisinier en Mayenne et a très vite été diplômé. Aujourd'hui, Patrick Marsollier fait également des démarches pour pouvoir continuer à employer Mamadou car il peine à recruter des cuisiniers. "Je ne suis pas fier de mon pays : de voir qu'un jeune met tout en place, au niveau de l'éducation, de l'apprentissage. Tout se passe très bien, il est vraiment très sympathique ce jeune-là et il en veut. Et nous (la France), on le laisse tomber", soupire Vincent Ferron. Le fils du couple de retraités aurait bien créé un collectif de soutien à Mamadou, mais il a abandonné ce projet trop compliqué à gérer depuis la Suède, où il vit désormais.

La préfecture de la Mayenne, de son côté, rappelle que le tribunal administratif de Nantes a confirmé le 20 juin 2023 l'Obligation de quitter le territoire français (OQTF) qui vise Mamadou. Le dossier du jeune Malien ne sera donc pas réexaminé. Robert et Marie-Andrée Ferron n'ont pas dit leur dernier mot : ils ont contacté le maire de Bonchamp-lès-Laval et le député de la 1ère circonscription de la Mayenne. L'élu socialiste, Guillaume Garot, promet de solliciter à nouveau la préfecture pour faire le point sur le dossier de Mamadou.