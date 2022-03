Un couple de septuagénaires de Vergies roule jusqu'à la frontière polonaise pour aider des réfugiés ukrainiens

Paul et Maude, deux septuagénaire habitant depuis 12 à Vergies, dans la Somme, ont décidé de faire 4000 kilomètres la semaine dernière pour aller en Pologne, à la frontière avec l'Ukraine. Ils ont apporté des médicaments et ramené en France deux familles, deux mères et leurs deux enfants.

Julia (à gauche) a fuit son pays avec sa fille de 9 ans. Valérie (à droite) avec sa maman et son fils de 4 ans. Elles ont été accompagnées en France par Paul et son épouse.

"C'est milliers de personnes dans la détresse la plus totale", raconte Maude, septuagénaire de Vergies dans la Somme. Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, avec son époux Paul, ils décident de partir direction la Pologne, à la frontière ukrainienne. Avec un van rempli de médicaments, ils veulent aider le peuple ukrainien, victime de la guerre avec la Russie. Ils ont ramené en France deux familles qui sont maintenant accueillies sur la commune samarienne.

Ces familles, ce sont Valérie, sa maman et son fils de 4 ans, originaires de Kharkiv. L'autre, c'est Julia et sa fille de 9 ans, de Kramatorsk dans la région de Donetsk. "On a écrit une pancarte en cyrillique indiquant qu'on pouvait prendre 7 personnes avec nous", explique Paul. "Les gens viennent nous voir", poursuit-il. "On a vu d'un coup cette pancarte et ma mère ma dit : "regarde, c'est la France !" On s'est dit pourquoi pas et puis, j'ai tout de suite senti que Paul était une bonne personne quand on a parlé ensemble", se souvient Valérie.

Les deux familles montent dans le van et arrivent à Vergies où une maison les attendait. La mairie l'a réquisitionnée. "Elle était inoccupée depuis deux, trois ans et j'ai demandé à son propriétaire s'il pouvait nous l'ouvrir pour accueillir ces familles. Il a gentiment accepté", se réjouit Xavier Langlet, le maire de Vergies. "Mais ça n'aurait pas été possible sans les habitants qui ont travaillé pour la nettoyer, qu'elle soit prête à l'arrivée des familles ukrainiennes", dit-il encore. "On a fait des kilomètres certes, mais ce n'est à côté de ce qu'ils ont vécu, ce qu'il vivent", termine Maude. "Ce qu'il m'importe maintenant, c'est eux. Qu'ils aient une vie décente", conclut-elle.