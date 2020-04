Après 15 jours de confinement au Pérou, Chloé et Mathieu ont profité d'un des trois vols de rapatriement d'Air France pour rentrer en Touraine ce mercredi. Et la première chose qu'ils ont découvert en France, c'est que notre confinement était bien plus laxiste que celui imposé aux Péruviens.

Un couple de Tourangeaux tout juste rentré du Pérou choqué du non respect du confinement en France

Chloé et Mathieu lors de leur départ de France en octobre dernier

En Octobre dernier, Chloé et Mathieu entament un tour du monde. Au mois de mars, ils sont au Pérou lorsque la pandémie du Coronavirus stoppe leur périple et les empêche de poursuivre au Mexique puis aux Etats-Unis.

Plus tôt que vouloir rentrer tout de suite, ils décident alors de rester au Pérou qui impose le confinement dès le 16 mars soit un jour plus tôt que la France pourtant bien plus touchée par le virus.

Au Pérou, tout le monde respecte le confinement. Personne ne va s'amuser à sortir pendant le couvre-feu. Et dans les rues, tout le monde porte des masques. Là-bas, c'est obligatoire", Mathieu Cerruti

Tous les deux saluent l'aide de l'Ambassade de France au Pérou

Mais dès qu'ils comprennent qu'au Pérou également, le confinement va durer bien plus de deux semaines, Chloé et Mathieu prennent la décision de rentrer en France. Une solution est trouvée en quelques jours grâce à l'Alliance Française et à l'Ambassade de France.

Deux vols intérieurs Arequipa-Cuzco-Lima puis un vol Air France pour Paris et 760 euros chacun plus tard, les voici à Roissy ce mercredi. Pour rentrer en Touraine, ils optent pour une voiture de location et décident de s'imposer eux-mêmes 14 jours de quarantaine dans un gîte de La Membrolle-sur-Choisille avant de pouvoir retrouver leurs proches.

Quand on est arrivé en France, le plus gros choc c'est de ne voir personne dans la rue protégé par un masque. Finalement, ici, on a l'impression d'être comme un dimanche".

Comme un dimanche mais pas vraiment dans un pays confiné. Ils se disent choqués de voir tous ces Français qui continuent de se promener, de faire du sport voire pour certains du skate." Au Pérou, si les gens sortaient dans la rue, c'était pour aller faire des courses, pas pour se balader parce qu'il y a du soleil."