Un couple de Vauclusiens au départ du Dakar Classic

Un couple de Vauclusiens s'élance sur le Dakar samedi 1 janvier. L'épreuve de rallye automobile a lieu en Arabie Saoudite avec 8.000 km de pistes et de déserts à parcourir jusqu'au 14 janvier. Yannick et Valérie Panagiotis sont engagés dans la catégorie Dakar Classic. Le couple de Maubec (Vaucluse) roule d'habitude ensemble dans des rallyes sur asphalte ou sur terre mais pour la première fois, ils découvrent le désert. Le couple veut aussi se plonger dans l'ambiance du Dakar au volant d'un véhicule des années 90, un 4x4x pick-up Pro Truck V8 de 350 chevaux préparés par le Team FJ à Saint-Denis-sur-Loire (Loiret).

Découvrir l'ambiance du Dakar

Yannick Panagiotis, le pilote originaire de Maubec, veut partager avec sa femme l'esprit du rallye Dakar au volant de la voiture 739, un pick-up kaki avec des dents de requins peintes sur les ailes avant : "on vient du rallye automobile, ce n'est pas du tout la même discipline" confie le pilote depuis Djeddah (Arabie Saoudite) . "Le Dakar, c'est énormément de navigation. C'est vraiment une découverte totale pour moi et pour Valérie, mon épouse. L'objectif est de finir: on ne va pas du tout jouer la gagne. Nous allons essayer de trouver l'ambiance de l'ancien Dakar, c'est à dire que si on voit des concurrents un peu en galère, on essaiera de les aider en course".

Changer sa façon de piloter pour être régulier dans le désert

Yannick Panagiotis explique qu'il devra adapter sa façon de piloter. "Le Dakar Classic, c'est de la régularité, mais on a quand même pris la moyenne haute pour pouvoir rouler un peu plus rapidement. Comme je ne joue pas le classement, je veux quand même me faire plaisir avec l'engin qu'on a. C'est un Pro Truck V8 350 chevaux. J'espère profiter de belles pistes roulantes avec des belles dérives, des dunes, un peu de sable. Rouler au cap, c'est vraiment une découverte pour tous les deux. Le classique se fait en régularité. Ce n'est pas vraiment notre tasse de thé. Nous avons pris la moyenne haute mis nous ne sommes pas sûrs d'arriver à tenir la vitesse car on connait pas les conditions. C'est une moyenne qui est de 60, 70 km h, voire 80 km heure par moments et ce n'est pas facile de la maintenir. Le but est de ne pas casser la machine parce que c'est une gamme de véhicules anciens. Nous avons réparé et changé des pièces mais certaines n'ont pas rouler depuis plus de 15 ans ! On n'est pas à l'abri non plus d'avoir des pannes, donc il faut ménager ces 'grands mères'. Avec plus de 8000 km à parcourir, je pense qu'on aura l'occasion de se régaler".

Yannick Panagiotis veut découvrir avec son épouse Valérie le Dakar Classic Copier

Valérie et Yann Panagiotis (originaires de Maubec-Vaucluse) roulent sur le Dakar Classic - Panasport