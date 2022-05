Un couple dénonce des travaux trop bruyants dans sa rue : "on loue une chambre à 30 euros la nuit pour dormir"

"Même en me mettant les mains sur les oreilles, j'entends tout", regrette Sandy. Elle souffre particulièrement de ces travaux lancés il y a 3 mois sur le pas de sa porte. Un important chantier visant à rénover entièrement cet axe de Saint-Quentin-les-Anges dans le sud du département de la Mayenne, entré la semaine dernière dans sa phase la plus bruyante, avec le passage des cylindres. "Les murs de la maison tremblent lorsqu'ils passent devant ma chambre", décrit-elle.

Une chambre ailleurs

C'est pour elle que la situation est la plus délicate. Elle travaille la nuit sur Château-Gontier et s'endort à 7h du matin, soit une demi-heure avant les travaux. "Je viens de me faire embaucher, a priori, ils me disent que je travaille bien, mais avec la fatigue, j'ai peur de faire des bêtises", confie-t-elle.

La salle où Sandy pourrait se reposer après ses nuits. © Radio France - Arthur Blanc

La mairie lui a donc proposé de venir dormir à l'étage de l'ancienne mairie, dans une salle où elle pourrait poser un lit. "On doit amener un matelas", se désole Julien. "Je ne le sens pas du tout, ça me paraît insalubre", ajoute Sandy. Et en plus, les mannequins posés là pour une association de théâtre qui vient là de temps en temps ne la rassurent pas.

Le comité d'accueil dans l'ancienne mairie. © Radio France - Arthur Blanc

Julien et Sandy ont donc passé à la vitesse supérieure. "On loue une chambre à 30 euros la nuit à 2 kilomètres de là", confie-t-il. Ils demandent à la mairie de leur rembourser leurs frais. Du côté de la mairie, on comprend évidemment les désagréments occasionnés par le bruit. Mais on explique ne pas pouvoir aller au-delà de la salle proposée dans les anciens locaux. De plus, la semaine en cours est censée être la dernière vraiment bruyante, avec les cylindres à l'œuvre. Après, le bruit devrait être équivalent à la circulation habituelle des voitures. Le chantier devrait ensuite se terminer fin juillet.