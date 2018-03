Soustons, France

Les Restos du Coeur de Soustons ont reçu, il y a quelques semaines, un cadeau qu'ils ne pouvaient pas refuser : 400 kg de pâtes et de riz. Un généreux don qui a rempli une partie des étagères de l'association, mobilisée tout ce week-end pour récolter des denrées non périssables à la sortie des supermarchés.

Pourtant, Yannick Le Morvan et son épouse ne travaillent pas dans l'alimentaire. Ils ont tous les deux une bijouterie à Soustons. "J'offre du bonheur et du rêve en vendant des bijoux, mais je veux que cela profite à tout le monde", explique Yannick Le Morvan. "La pauvreté ne devrait pas exister en France."

Un couple de bijoutiers de Soustons a décidé de donner 400 kg aux Restos du Coeur. Copier

Le bijoutier explique qu'il a conscience de la chance qu'il a. L'an dernier, il décide donc de donner une première fois. "Je suis allé sur place, et malheureusement il y avait des gens qui étaient déjà là, de bonne heure. _J'ai vu des famille, et ça m'a beaucoup touché_", décrit-il. "La pauvreté existe réellement à Soustons, et cela ne va pas en diminuant."

Il décide donc de donner 400 kg de pâtes et de riz. "C'est énorme par le chiffre, mais c'est peu par rapport à ce dont ces gens-là ont besoin", tempère Yannick Le Morvan. "Si tout le monde donnait, ce serait énorme."

La pauvreté existe réellement à Soustons, et cela ne va pas en diminuant.

Dans les Landes, plus de 6.000 personnes bénéficient des Restos du Cœur. L'an dernier, près de 70 tonnes de nourriture avaient été récoltés. Mais selon les premières impressions des bénévoles, les dons seraient en baisse cette année. Si vous voulez donner, sachez que les Restos manquent surtout de produits d'hygiène (savons, serviettes hygiéniques, brosses à dent), d'huile, et de goûters pour les enfants (chocolat chaud, briques de jus ou gâteaux).