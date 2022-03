Un couple girondin accueille neuf Ukrainiens qui ont fui la guerre

Depuis près d’une semaine, cinq femmes et quatre enfants ont rejoint la vie de Carole et Jean-Jacques Garcia à Sainte-Eulalie, en Gironde. Ensemble, ils essayent de retrouver un quotidien normal, loin des bombardements.

Carole et Jean-Jacques Garcia ont mis à la disposition de deux familles ukrainiennes, leur maison annexe à Sainte-Eulalie en Gironde, depuis près d’une semaine. Cinq femmes et quatre enfants habitent désormais avec eux. Ils ont fui la région de Kiev, après avoir vécu dans une cave pendant deux semaines, entre les bruits d’alarmes et les bombes. Le groupe a quitté le pays en voiture, sans les hommes, qui peuvent être mobilisés par l’armée.

Pour les accueillir comme il se doit, Carole Garcia s’est donné la mission de faire de leur vie la plus simple possible : inscription des enfants à l’école, prêt de vêtements adaptés à la météo, nourriture. Les enfants ont pu récupérer des vélos, et tous se sont même rendus au carnaval de Sainte-Eulalie quelques jours après leur arrivée, le jeudi 10 mars.

Retrouver une vie normale

L’objectif de tout le monde est de retrouver un quotidien presque normal. Par exemple, Kataryna, 32 ans, continue de travailler à distance chaque matin pour son entreprise ukrainienne. Depuis qu’elle est en France, elle a retrouvé une connexion internet qui lui permet de s’occuper. « Je m’occupe des ressources humaines, mais je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir le faire » explique-t-elle.

Les autres femmes qui ont fait le voyage avec Kataryna espèrent trouver du travail au plus vite. L’une d’entre elles a déjà un entretien de prévu avec une chaîne de restauration rapide, pour pouvoir gagner de l’argent. En attendant, toutes donnent de leur temps à la commune de Sainte-Eulalie. Elles s’occupent notamment de trier des dons à destination de l’Ukraine, rassemblés lors de collectes.

Retourner à l’école

Les 3 enfants les plus jeunes ont pu être inscrits très rapidement à l’école primaire. Ils ont rejoint leurs nouveaux camarades dès ce lundi. Le plus grand, Roman, a 14 ans, et c’est plus compliqué pour lui. Pour évaluer son niveau « un examen doit être organisé en avril, raconte Carole Garcia. Mais c’est trop tard. On va essayer de trouver une dérogation pour qu’il puisse aller vite au collège ».

Depuis le début de la guerre, 160 Ukrainiens ont été accueillis en Gironde selon les dernières données de la préfecture.