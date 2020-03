Un couple Manchois a décidé de vivre le confinement à distance

L’amour au temps du coronavirus… Alors que certains couples ont décidé de se confiner ensemble, d’autres ont fait le choix de vivre l’expérience à distance ! C’est le cas de ces deux jeunes Manchois, ensemble depuis 4 ans. Elle à Avranches. Lui à Saint-Lô. Marie et Quentin ont 20 ans. Même si 60 kilomètres les séparent, le confinement se fait à distance.

La santé avant le couple

Le jeune couple avait l'habitude de se voir plusieurs fois par semaine. Ils étaient ensemble le soir du lundi 16 mars, à l'annonce du confinement. "Comme on ne savait pas combien de temps ça allait durer, on a préféré rester chez nos familles" indique Marie."On préfère mettre la santé avant notre couple" précise Quentin.

Préserver le manque

"On s'appelle tous les jours, on se raconte nos journées même si, forcément, on ne fait pas grand-chose" précise Marie. "Être coupé de Marie est très embêtant" déclare Quentin. Mais Marie se veut optimiste : "Quand on pourra se revoir on en profitera encore plus !"