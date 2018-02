Monts-sur-Guesnes, France

"Moteur ! Ca tourne ! Action !" Ils sont mis en condition comme des pros. Mais face à la caméra il y a James, 8 ans et demi. Il vit au village d'enfants de Monts-sur-Guesnes dans le Nord-Vienne depuis un an et demi et il devient Paul, conseiller au Pôle Enfance, un pôle emploi avec des métiers d'enfants. En face, Jacques ou plutôt l'acteur David Salles, qui a notamment joué dans la série Bref, une homme qui vient de perdre son emploi et qui se fait conseiller.

Les étudiants de l'EICAR à Paris ont dû apprendre à diriger un enfant comme comédien. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

"Vous pourriez être lécheur de dattes. Il y a des enfants qui lèchent les dattes avant de les mettre dans les boîtes pour qu'elles soient brillantes" lui lance James. Et il a plein d'autres idées, quitte à ne pas respecter le texte. C'est alors aux étudiants de l'école de cinéma de l'EICAR à Paris de s'adapter. Nicolas est le metteur en scène :" Ça fait partie du jeu de faire des concessions. Mais le but c'est qu'il s'amuse moi je m'en fiche qu'il respecte le texte."

Se frotter au monde du cinéma

Et selon Julie Basset, membre de la Fondation Action enfance cela permet de parler des villages d'enfants d'une autre manière : "_On parle souvent de ces enfants en lien avec le faits divers car il y a un passé lourd ou alors on parle de nos structures pour des questions de financements. Là c'est plus joyeux_. Notre but c'est d'aider les enfants à grandir et ça passe par des expériences." Et puis c'est aussi un moyen de se frotter au monde du cinéma : "de créer un échange avec ces jeunes qui sont en école et puis aussi d'avoir un accès au monde du cinéma qui est assez fermé."

James conseille des métiers d'enfants à Jacques alias David Salles © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Le court-métrage "Il n"y a pas de sot métier" terminé, il sera ensuite soumis aux internautes. Puis rendez-vous le 25 mai au Grand Rex à Paris pour une projection et connaître le grand vainqueur des 15 courts-métrages proposés. Une sorte de Festival de Cannes de la Fondation Action Enfance.

Clap de fin © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Le village d'enfants de Monts-sur-Guesnes en chiffres