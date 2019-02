"Instinct" : un court métrage tourné à Valentigney pour dénoncer les violences conjugales

Valentigney, France

C'est volontairement un regard d'homme sur ce fléau qui frappe essentiellement les femmes. Sylvain Pelissier, réalisateur marseillais, a choisi Valentigney dans le Doubs pour traiter de ce sujet sensible des violences conjugales. C'est son 15ème court métrage, avec son association Filmaginaires, consacré à des questions de société. Le dernier "Lilly" s'est intéressé à la maltraitance des personnes âgées. Il a été primé dans quatre festivals et a été vu 200.000 fois.

Avec "Instinct", Sylvain Pelissier, scénariste et réalisateur, veut poser la question de la résignation de ces femmes victimes de violences conjugales qui acceptent leur sort par amour, par peur, par dépendance. "J'ai eu l'occasion d'échanger avec des victimes de ces violences. Et je me suis dis qu'en tant qu'homme réalisateur, il fallait que je parle pour elles pour dénoncer ces comportements malveillants et destructeurs".

Tournage dans un appartement de Pont de Roide - Olivier Boulay

"Instinct", le docu-fiction de 12 minutes a été tourné le weekend dernier à Valentigney et Pont de Roide, avec trois acteurs principaux et quelques figurants. Sylvain Pelissier a choisi Montbéliard parce que la problématique des violences conjugales y est très présente, mais aussi pour des raisons familiales. Sa cousine, Maud Pelissier, préside l'association Féminin Pluri'elles à Valentigney. Elle est aussi trésorière de "Filmaginaire".

Après le tournage, le film doit encore être monté pour concourir dans plusieurs festivals, notamment à Cannes, dès le mois de mai, pour une diffusion ensuite sur internet, mais aussi à Valentigney, la ville qui a permis ce tournage.

La réalisation de ce court métrage a été possible grâce au soutien financier (3.000€) de la région Bourgogne Franche Comté.

(Crédit photo : Olivier Boulay)

L'équipe du court métrage, avec tout à droite : Sylvain Pelissier, le scénariste réalisateur. - Olivier Boulay