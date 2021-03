Un couvre-feu repoussé à 19h réclamé à Bordeaux

Alors que la menace d'un reconfinement plane sur l'Ile-de-France, les Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte-d'Azur, à Bordeaux, certaines voix s'élèvent pour réclamer un allègement du couvre-feu. Le maire Pierre Hurmic avait déjà demandé qu'il soit retardé à 20 heures. Cette fois, c'est Patrick Bobet qui préconise un couvre-feu à 19 heures. Le maire du Bouscat et ancien président de la métropole, qui est également médecin, propose une expérimentation. "Les chiffres sur la métropole bordelaise sont plutôt bons, argumente-t-il. Profitons de l'arrivée des beaux jours et du passage à l'heure d'été. Le 28 mars, à 18 heures, il sera 17 heures. Le virus ne va pas changer d'heure. Passer à un couvre-feu à 19 heures serait une bonne chose pour les commerçants, les familles et les associations".

On voit bien le climat de morosité et la violence qui monte.

"Aujourd'hui, les Français se lèvent tôt, poursuit Patrick Bobet. Ils vont travailler toute la journée et en sortant ils courent effectuer quelques courses avant de rentrer chez eux. Ce n'est pas une vie. On voit bien le climat de morosité et la violence qui monte. Une heure de respiration sociale serait de nature à calmer tout cela". Patrick Bobet rappelle également qu'une expérimentation n'engage pas à grand-chose et que l'on peut facilement y mettre un terme. Il a présenté sa proposition à la préfète de la Gironde qui, selon lui, y a porté un regard intéressé.

Mais l'avis de Patrick Bobet n'est pas partagé par tous. Le président socialiste de Bordeaux Métropole et maire de Mérignac estime que cela manquerait de clarté. "Je ne sais pas ce que les gens vont comprendre, affirme-t-il. Je pense qu'il vaut mieux qu'il y ait une décision globale et que les gens n'aient pas à s'interroger sur ce qu'ils peuvent faire selon les différents lieux. Et la question est davantage, en cas de reconfinement à Paris, d'interdire la circulation. Si vous permettez aux gens de Paris de venir ici en Gironde parce que la transmission du virus est moins forte, on sait ce que cela va donner".