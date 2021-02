Un couvreur sur le toit du monde : Jonathan Kubler, artisan mosellan et alpiniste, veut gravir l'Everest

Jonathan Kubler, gérant de la société Coverbat à Montigny-lès-Metz, va réaliser l'un des plus grands défis de l'alpinisme : l'ascension de l'Everest. Une expédition sur le plus haut sommet du monde, à 8849 mètres d'altitude en Himalaya, grâce à des sponsors mosellans et une cagnotte en ligne.