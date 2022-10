Un crabe enlevé d'un supermarché de Vandœuvre-lès-Nancy pour être ramené en stop en Bretagne

"On a libéré Michelle et on va l'amener en stop dans son milieu naturel, à Landerneau." Sur le parking du Leclerc de Vandœuvre-lès-Nancy ce samedi, l'artiste nancéien Gilbert Coqalane passerait presque pour quelqu'un qui termine ses courses. Or, dans une petite boîte, qu'il a préparée pour l'occasion, se cache un crabe baptisée Michelle. Quelques minutes auparavant, il est allé le chercher dans le vivier du rayon poissonnerie du supermarché.

En Bretagne... en autostop

Place maintenant à un périple qui devrait occuper deux de ses acolytes tout au long du week-end. Ils sont partis... en autostop pour ramener le crabe à Landerneau, dans le Finistère. Un lieu adapté à la vie du crabe, mais aussi plein de symbole. "C'est la ville natale de Michel-Edouard Leclerc", confie Gilbert Coqalane. Une manière pour l'artiste d'en venir au véritable but de l'action : interpeler le directeur du comité stratégique du groupe Leclerc.

Le crabe dans la boîte prévue pour son voyage. © Radio France - Arthur Blanc

"On veut lui demander absolument de mettre fin à la présence d'animaux vivants dans les rayons", confie l'artiste. Une vision partagée par Johan et Mickaël, les deux complices qui font le trajet jusqu'à l'autre bout du pays. "Ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas une revendication alimentaire, c'est simplement contre une souffrance animale complètement inutile." Ils espèrent arriver ce dimanche dans le Finistère, la moitié du chemin est accomplie ce samedi soir puisqu'ils sont arrivés en région parisienne.