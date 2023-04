Un crâne de T-Rex asiatique exposé pour la première fois en Europe, à Villers-sur-Mer

Depuis plus d'un an l'équipe du musée Paléospace de Villers-sur-Mer, prépare une exposition unique : des dizaines de fossiles venus des quatre coins du monde, sont rassemblés dans le Calvados.

Exposition temporaire inaugurée samedi 8 avril

" Nous allons exposer pendant un an ces dizaines de fossiles, on espère voir le public nombreux, car c'est une collection extrêmement rare et surtout bien conservée ", annonce la directrice du musée Karine Boutillier.

Certains de ces fossiles présentent encore des traces de pigments, ou sont en trois dimension. " C'est unique ! Il y a aussi des fossiles d'animaux mous, comme des seiches ou des méduses, normalement ces animaux du paléolithique ne se conservent jamais aussi bien, étant donné la consistance de leurs corps", précise Karine Boutillier.

Gouttes d'eau et poissons volants fossilisés

Parmi les fossiles exposés, il y a des poissons volants, des crocodiles géants, mais aussi des gouttes d'eau ou encore la trace d'une limule de 9 mètres, qui se pose sur le sable au fond de la mer. Des fossiles dont les plus vieux ont 150 millions d'années !

Ici un poisson fossilisé retrouvé dans les roches du Monte Bolca, à Vérone en Italie © AFP - Marie-Aimée Copleutre

Ici un fossile de Pachycormus, un genre de poisson, au Paléospace de Villers-sur-Mer © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

Le plus bel objet : un crâne de "T-Rex asiatique"

"C'est un crâne qui mesure plus d'un mètre", s'exclame Laurent Picot, docteur en paléontologie et responsable scientifique du musée Paléospace. Ce fossile vieux de 70 millions d'années appartenait au dinosaure, Torbausorus.

*" C'est un cousin du célèbre T-rex américain ! **Connu pour être un grand carnivore, le torbausore pouvait mesurer 14 mètres de haut !"***précise Laurent Picot.

Le fameux cousin du T-Rex asiatique, le tarbausorus, qui aurait 80 millions d'années, exposé au Paléospace de Villers-sur-Mer © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

Le fossile du crâne offert au Paléospace de Villers-sur-Mer

Ce fossile découvert en Chine, est l'un des très rares spécimen au monde exposé. Pour le musée, c'est une chance exceptionnelle, car ce crâne restera aussi pour toujours dans les vitrines calvadosiennes du Paléospace.

En effet, il a été offert par un mécènes français au musée. "Monsieur Gérard Reynaud l'avait dans sa collection privée et l'a cédé au musée ! " se réjouit Karine Boutillier la directrice du musée.

L'exposition est inaugurée samedi 8 avril à 10h. Retrouvez l es informations sur les horaires et tarifs.