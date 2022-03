Un troisième crématorium ouvre en Haute-Garonne, "indispensable" pour la population

Un seul crématorium dans toute la Haute-Garonne, ce n'était plus possible. "On doit attendre six ou sept jours, ce n'est pas possible de continuer comme ça" nous disait déjà en 2019 Alain Delsol, le maire de Lavernose-Lacasse. Si lui attend encore, pour quelques mois, son établissement, deux crématoriums, à Villefranche-de-Lauragais, en novembre, puis Toulouse, ce 10 mars, ont ouvert ces derniers mois.

Ce dernier sera surnommé "Toulouse Sud", par opposition à celui de Cornebarrieu, près de l'aéroport. 12.000 m², trois salles de cérémonie, avec des salons, des bureaux et un cloître moderne. Il est situé avenue de Gameville.

A Villefranche, il a été placé dans la zone commerciale, où le bâtiment se détache assez clairement : "C'est assez beau, pas du tout austère, tout blanc, avec du rose, explique Colette, qui habite la ville depuis 20 ans. "Il y en avait besoin, on attendait parfois longtemps, il fallait aller à Trèbes ou Carcassonne..."

Un besoin humain, mais aussi une ressource économique pour la ville, selon Bernard Barjou, le maire de la commune : "Ce sont des milliers de personnes qui viennent à Villefranche, qui sont potentiellement des consommateurs. Pour des fleurs, de l'essence, de la restauration. Nous allons y trouver notre compte".

De trois crématoriums à cinq dans les mois à venir

Ces établissements étaient très attendus. Il était régulier d'attendre une semaine, voire quinze jours pour une incinération. Inacceptable pour les associations crématistes. Ceux de Villefranche, puis de Toulouse Sud vont résorber cette demande, en attendant deux nouveaux établissements, d'ici 2023 : à Lavernose-Lacasse, puis Saint-Gaudens. De quoi normaliser la situation dans la métropole toulousaine. Aujourd'hui, plus de 40% des défunts ont choisis l'incinération, un chiffre en hausse de 1% chaque année.