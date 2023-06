Un crématorium pour animaux domestiques ouvrira ses portes à Béziers en 2025

Jusqu'à présent les propriétaires d'animaux domestiques Biterrois devaient se rendre soit à Nîmes, soit Toulouse pour crématiser ​​​leur bête. Plutôt que de réaliser une crémation collective, certains d'entre eux font le choix d'organiser une cérémonie individuelle avant de repartir avec l'urne et ses cendres. En juillet 2025, il ne sera plus obligé de quitter le département pour le faire. La ville de Béziers vient en effet d'annoncer son attention de se doter d'un crématorium pour animaux domestiques d'ici l'été 2025.

En France, 200 crématoriums humains, une vingtaine pour les animaux domestiques

Le futur crématorium, réalisé en partenariat avec le Pech Bleu, deux vétérinaires Biterrois et ViaTerra, sera créé sur un terrain de 3.500 m², zone de Mercorent à la sortie de Béziers, route de Bédarieux. Les études de réalisation doivent débuter. Le chantier sera lancé au mieux dans sept à huit mois avant une livraison de l'ouvrage en juin 2025. Un investissement de 1,5 million d'euros (financement tripartite).

"L'animal de compagnie prend une place de plus en plus importante dans la vie des gens. On a de plus en plus de demandes pour humaniser leur décès" explique Manuel Sauveplane, directeur général du Pech Bleu. "Il était tout naturel que le Pech Bleu, qui fait déjà tout cela avec beaucoup d'humanité pour les êtres humains puisse accompagner les propriétaires des animaux. Beaucoup de personnes considèrent leur animal comme un membre de leur famille".

Lorsqu'un animal décède puis déposé chez un vétérinaire, son cadavre est ensuite envoyé dans un crématorium à une centaine de kilomètres de Béziers sans aucune traçabilité dans le cas d'une incinération collective. Les propriétaires ne savent pas ce qu'ils deviennent.

Les crémations individuelles sont rares (une sur quatre) en raison du coût et de la distance. "75 % de nos clients ont recours à une crémation collective" explique Benjamin Deville, de la clinique vétérinaire de Mazeran. "Les crémations individuelles ne sont pas majoritaires. Mais il y a une forte demande dans le Biterrois".

Dès 2025, le crématorium sera en mesure de réaliser 10.000 interventions avant un rythme de 15.000 crématoriums les années suivantes. Quatre salariés seront embauchés à son lancement, avant d'atteindre une dizaine.

"Il est important d'humaniser le décès de l'animal." - Robert Ménard

Pour certains d’entre nous, le décès d’un animal est parfois quasiment aussi douloureux que celui d’un proche. C'est pour cette raison que des propriétaires n'hésitent pas à organiser une cérémonie pour dire adieu à leur animal décédé. Perdre un animal pour certains d'entre nous, c'est perdre un petit bout d’âme. Qu’il ait vécu 20 ans ou seulement quelques années auprès de nous, son décès est parfois primordial pour parvenir à faire son deuil animalier. "Il est important d'humaniser le décès de l'animal" explique Robert Ménard, le maire président de l'agglomération de Béziers Méditerranée.

Entre 150 et 450 euros la crémation

Seuls les animaux domestiques de moins de 40 kilos sont incinérés. Les vaches et chevaux seront toujours transférés à l'équarrissage. Évidemment, la crémation individuelle représente un coût. De 150 à 450 euros, en fonction du poids de l'animal et des options retenues (60 à 100 euros pour une crémation collective). Comme pour les êtres humains, une cérémonie et un recueillement pourront être organisés. Les urnes pourront être laissées dans un colombarium. Les cendres pourront être dispersées dans les jardins du souvenir pour ceux qui le souhaitent.

Enterrer son animal chez soi est totalement interdit à 35 mètres d'une habitation ou d'une source d'eau potable.

La France compte 80 millions d'animaux de compagnie. Ça veut dire en gros qu'il y a un animal domestique dans une maison française sur deux. Les animaux domestiques les plus nombreux en France sont :

Les poissons : ils sont 32 millions.

À la deuxième place arrivent les chats : environ 14 millions

Et à la troisième place les animaux de basse cours comme les poules : environ 12 millions.

Les chiens, eux, arrivent en quatrième position : ils sont huit millions.