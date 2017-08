Un crématorium pour les animaux de compagnie, à Guyancourt, dans les Yvelines

Le SIAF, Service d'inhumation des animaux familiers est installé depuis deux ans à Guyancourt, dans les Yvelines. Il permet aux propriétaires d'animaux, d'accompagner leur chien ou le chat jusqu'à la crémation. Avec de plus en plus de demandes, il effectue chaque année 6 500 crémations.

On connaissait le cimetière des chiens, à Asnières, dans les Hauts de Seine, depuis quelques années, les propriétaires d'animaux de compagnie, ont la possibilité de faire appel aux service du SIAF, le Service d'inhumation des animaux familiers, pour accompagner leur compagnon jusqu'à la crémation. Le lieu est ultra moderne, mais surtout, l'accueil est très bienveillant. Un moment de recueillement est possible pour les personnes éprouvées par le chagrin de la perte de leur animal.

SIAF © Radio France - sylvie charbonnier

Nous sommes de plus en plus nombreux à posséder un animal de compagnie et, pour certains, le chien ou le chat font totalement partie de la famille. C'est la raison pour laquelle le nombre de demandes auprès du SIAF ne fait qu'augmenter, jusqu'à 6 500 crémations chaque année. La cérémonie, se déroule, un peu sur le modèle de celles réservées aux humains, sous la surveillance bienveillante du responsable, Fabrice Schwanczar.

Fabrice Schwanczar et son agent de crémation © Radio France - sylvie charbonnier

reportage au SIAF Copier

Après la crémation, il est possible de trouver sur place des urnes et des objets souvenirs. Les urnes peuvent être personnalisées, à partir de 37 euros, alors que la crémation coûte, quant à elle 188 euros.

les objets souvenirs © Radio France - sylvie charbonnier

Un petit chat vit ici, depuis plus d'un an. Lui aussi aide à apaiser la douleur des propriétaires d'animaux. Il arrive en ronronnant, dès que de nouvelles personnes se présentent. Comme s'il ressentait la douleur, nous dit Fabrice Schwanczar. Il est vrai qu'il parvient, un instant, à distraire un peu la tristesse des personnes endeuillées.

le chat du SIAF © Radio France - sylvie charbonnier

Le SIAF dans la zone industrielle du Moulin Vert, à Guyancourt, dans les Yvelines, est toujours ouvert. Les personnes sont accueillies individuellement mais les animaux peuvent également être adressés par les vétérinaires, pour ceux qui ne souhaitent pas récupérer les cendres de leur animal.