Un Creusois a participé à la finale du championnat de France de poker amateur

Un Creusois termine 27e à la finale du championnat de France de poker amateur. L'évènement s'est déroulé à la Grande Motte dans l'Hérault, du 11 au 14 novembre. Cette compétition a réuni 560 joueurs de toute la France : chaque club avait sélectionné en interne son ou ses meilleur(s) représentant(s). Cette année, deux joueurs du Wolf 23 Poker Club, basé à Aubusson avaient décroché leur ticket pour ce grand rassemblement. Christophe Virmontois a même réussi à se qualifier pour la finale.

Une centaine de joueurs ont disputé cette finale

Pour sa première participation, Christophe Virmontois, dit "Tytof" a frappé fort. Lors de la première journée de sélection, il a terminé 14e, face une centaine d'autres joueurs. Les 37 premiers étaient sélectionnés pour la finale. Son collègue, Didier Volt a loupé de peu sa qualification puisqu'il a terminé 44e.

Christophe Virmontois va disputer la finale © Radio France - Romain Razat

Trois jours plus tard, lors de la finale, Christophe Virmontois a donc réussi à se classer parmi les 30 premiers joueurs. Le Creusois reconnaissait s'être mis la pression avant la compétition. "On veut montrer que même si on est un petit club de la Creuse, on sait aussi jouer au poker", assure-t-il.

Un club qui monte en puissance

La présence de ce Creusois à un si haut niveau de compétition donne un joli coup de projecteur au Wolf 23 Poker Club. Fondé en 2019, il compte aujourd'hui une vingtaine d'adhérents, hommes et femmes.

Initialement basé à Aubusson, le club de poker a eu beaucoup de mal à trouver une salle. Depuis cet automne 2021, les amateurs se retrouvent dans la salle polyvalente de Saint-Maixant.

La délégation d'Aubusson au championnat de France de poker amateur, qui se déroule à La Grande Motte - Romain Razat

Pour rappel : dans les clubs amateurs de poker, on ne joue pas d'argent, seulement des jetons. Si vous avez envie de vous initier, vous pouvez contacter l'association à cette adresse : aubusson.poker.club@gmail.com